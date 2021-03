Prije dva tjedna prilog u Provjerenom pokrenuo je lavinu svjedočanstava žena koje su u najranjivijem trenutku života - onome kada su saznale da dijete koje nose neće preživjeti - ostale uskraćene za liječničku skrb i poslane da svoju situaciju rješavaju preko granice.

Nakon objave horor-priča iz riječkog KBC-a, redakciji se nastavljaju javljati žene koje su prošle istu traumu, a jedna od njih i u zagrebačkoj bolnici.

"Kao da ja to ponovo proživljavam. Iskreno, kao da se jučer to dogodilo. Nisam mogla vjerovati da čujem nešto što je doslovce isti slučaj kao i moj. Ali doslovce je isti slučaj, samo je druga bolnica i to je to", priča 37-godišnja Melisa Terez za Provjereno.

Bila je to njezina prva trudnoća, redovito praćena i uredna od samog početka. Iako je prošlo već deset godina, ona se tog 4. prosinca 2011. sjeća kao da je bio jučer. Na redoviti pregled u jednu zagrebačku bolnicu išla je kaže s nestrpljenjem, jedva čekala da čuje otkucaje srca, sazna nosi li dječaka ili djevojčicu.

"Rečeno mi je da dijete ima cistu na plućima i da se voda skuplja u trbušnoj šupljini i što bude trudnoća išla što dalje, da će to biti sve gore i gore. Šanse da beba preživi su ne minimalne, nego nikakve. S tim da najvjerojatnije nećete dočekati kraj trudnoće. Oni meni, u principu, ne daju rješenje. Znači, moram čekati hoće li beba umrijeti, hoće li se ugroziti moj život ili što već", prisjeća se Melisa.

U objašnjenju joj je rečeno da se u Hrvatskoj prekid trudnoće može izvršiti do 22. tjedna, kaže, a nakon toga da nije dopušten. U tom trenutku ona je bila trudna 22 tjedna i četiri dana. Njezin joj je liječnik u bolnici, tvrdi, uistinu želio pomoći i to mu nikada neće zaboraviti.

"Meni je doktor rekao, ja ću dati sve od sebe, ali nažalost mislim da nećemo uspjeti. Jer navodno tri člana čine etičko povjerenstvo, a jedan od njih je svećenik i što on kaže, tako bude, tako je. To je tako. Tim je riječima meni rečeno", priča. I ona je, kao i druge žene iz ove priče, dobila savjet da ode u Sloveniju i tamo obavi zahvat koji se uredno obavlja i u Hrvatskoj.

Zašto su ove žene bile prepuštene same sebi i zašto im je uskraćena skrb koju im jamči zakon, pitanja su na koja Provjereno večeras donosi odgovore. Emisiju pratite na Novoj TV u 22:45.

