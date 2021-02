Provjereno večeras donosi priču o skandaloznom slučaju iz riječkog KBC-a. Majci, nakon pet mjeseci uredne trudnoće, priopćuju da joj dijete, zbog teške anomalije, neće preživjeti.

Uslijed dijagnoze, kod koje plod najčešće umire već tijekom trudnoće, liječnici je puštaju doma uz usmenu preporuku – ili da čeka termin poroda ili da ode u Sloveniju i plati 5.000€ za postupak koji se, kako kasnije doznaje, u Hrvatskoj uredno obavlja.

Nakon 23 tjedna školske trudnoće, mladi par iz Ičića neposredno uoči Božića doznaje najgoru moguću vijest.

„Dolazim na pregled kod ginekologa koji mi govori da ne vidi djetetovu glavu“, počinje svoju tešku priču Zorica. „Da mu je čudno i da mu se to još nije desilo u karijeri, da ja trebam ići u KBC Rijeku na anomaly scan i daje mi uputnicu. Zaprimaju me i govore mi da dijete ima anomaliju nespojivu sa životom i da se prognozira smrtni ishod. Najčešće umiru već i tijekom trudnoće. Ukoliko se rode, prežive par dana. Nije sposobno samo stalno disati, nema razvijen veliki mozak“, priča.

Nakon prvog šoka, uslijedio je novi. Pozivajući se na zakon, liječnici im „u povjerenju“ daju preporuku za koju, kako kažu, ne bi smio postojati pisani trag.

„Na moje 'što sad' mi navode da odem u Sloveniju, daju mi jasne upute koja je klinika i koji je broj, ali ne zapisanim putem nego usmeno da to ne ostane nigdje pisani trag jer to ne smiju kao reći. Inducirani porod ili porođaj se ne može obaviti u Hrvatskoj. Imate u Sloveniji, tamo je liberalnija država i tamo je to dozvoljeno nakon 22. tjedna“, prepričavaju.

Tako je izgledalo i otpusno pismo – tek jednom rečenicom da dijete nema šanse preživjeti, a kao preporuka i terapija naveden je – razgovor s pacijenticom.

U tom trenutku sve im je bilo teško prihvatiti. Od same dijagnoze, do mogućnosti da još nekoliko mjeseci čekaju termin poroda u Hrvatskoj. Zatražili su i treće mišljenje, unutar KBC-a Rijeka, kod doktora koji je stao iza svojih kolega, a drugačiju preporuku nisu dobili ni od ginekologa primarne zdravstvene zaštite.

Raspitujući se za mogućnost subvencije postupka u Sloveniji, dobivaju savjet da kontaktiraju Petrovu bolnicu u Zagrebu, i tada doznaju kako se takav postupak može uredno napraviti i u Hrvatskoj. Sve što im je u Rijeci uskraćeno, u Zagrebu nije bilo – zbog dijagnoze nespojive sa životom, etičko povjerenstvo odobrilo je prekid trudnoće, a slučaj je sablaznio zagrebačke kolege.

„Po meni je to potpuno neshvatljivo, nerazumljivo s ljudske i profesionalne strane“, rekao je za Provjereno dr. Gordan Zlopaša iz Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb.

Cijelu priču, koja donosi i reakciju novog šefa riječkog KBC-a, pogledajte u večerašnjem Provjerenom na Novoj TV.

