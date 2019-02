Dok javnost još pamti stravične scene premlaćivanja djevojke u zadarskom kafiću, medijima je prošloga tjedna odjeknula informacija da je na zagrebačkoj Peščenici muškarac izudarao majku svoje djece utegom po glavi, nakon čega ju je ugurao u prtljažnik automobila.

Pretučena Mihaela za Provjereno je otkrila kako se sve to događalo ispred njezine zgrade, a cijeli napad vidjeli su njihovi sinovi stari tri i pol te godinu i pol dana. Reporteru Mati Barišiću ispričala je kako je sve trajalo tek nekoliko minuta, a nisu se ni svađali niti išta ružno rekli jedno drugome. Kaže da su se našli kako bi joj on vratio dječju robu koja je ostala kod njega, a u jednom ju je trenutku bivši suprug počeo udarati utegom.

„Stariji sin uznemirio se i vrištao. Dok me mlatio vani ispred auta, djeca su to sve vidjela, a kasnije kad me mlatio u gepeku, samo su čuli moj vriskove“, nastavlja Mihaela, čiji je bivši muž ranije razmišljao o svećeničkom pozivu i tri je godine proveo u sjemeništu te završio teologiju.

Oštećenoj su u pomoć priskočili građani koji su vidjeli cijeli događaj, pa su zajednički osumnjičenog napadača odgurnuli od vozila i na taj način njoj omogućili da u tom trenutku pobjegne u zgradu. Nakon toga on se zajedno s djecom automobilom udaljio s mjesta događaja, a iste je noći uhićen na području Osječko-baranjske županije. Određen mu je pritvor, a osumnjičen je za pokušaj ubojstva i povredu djetetovih prava. Da bi stvar bila teža, ovo nije prvi put da je 39-godišnjaka prijavila bivša supruga.

„Njegova mama rekla je da i ja snosim dio krivice za ovo što mi se dogodilo jer je on bio isprovociran mojim dosadašnjim postupcima, time što sam ga prijavljivala u socijalnu službu. Ja sam prijavila taj udarac iz 9. mjeseca i što me u 8. mjesecu bio pratio po kvartu“, nastavlja priču Mihaela i dodaje kako je policija povratno nije obavijestila ni o čemu.

Mihaela je prilikom napada zadobila višestruke prijelome lubanje, potpuno smrskanu šaku, ranu i podljev ispod oka te 13 rana za šivanje i zaostale komadiće metala u glavi. I dok se društvo pita zašto se svako malo događaju slučajevi iživljavanja nad ženama, činjenica da se nasilnici mogu braniti sa slobode – daje odgovor na to pitanje. Tko je napravio propust, što o cijelom slučaju kažu iz Ravnateljstva policije te imaju li žrtve teškog nasilja adekvatnu zaštitu u Hrvatskoj, istražio je reporter Provjerenog Mato Barišić, a cijelu priču pogledajte večeras u 22:30 na Novoj TV.