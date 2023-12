Preminuo poznati hrvatski vinar svjetskog glasa

Miljenko Mike Grgić, poznati hrvatsko-američki vinar kojeg su zvali kraljem Chardonnaya, preminuo je u srijedu u 101. godini života.

Osnivač je i suvlasnik vinarije Grgich Hills Cellar (2006. godine preimenovana u Grgich Hills Estate) u Kaliforniji u Sjedinjenim Američkim Državama.

Rođen je 1. travnja 1923. godine u selu Desne u blizini Metkovića kao najmlađe od 11 djece. Njegova obitelj bavila se vinarstvom. Studirao je vinarstvo na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu (danas Agronomski fakultet). Godine 1954. otišao je u Njemačku na usavršavanje, zatim je emigrirao u Kanadu i naposljetku dobio posao u vinariji u Kaliforniji. Radio je u području Napa Valley, poznatom po vinogradima.

Osnovao je vlastitu vinariju u suradnji s partnerom Austinom Hillsom u Rutherfordu u Kaliforniji pod nazivom Grgich Hills Cellar na 147 hektara.

Miljenko Grgić Foto: Ivo Ravlic/Cropix

Njegovo vino Chateau Montelena Chardonnay iz 1973. pobijedilo je na natjecanju vina u Parizu 1976. Osvojio je prvo mjesto u konkurenciji bijelih vina. Prijateljevao je s Ronaldom Reaganom, koji je prvo bio guverner Kalifornije, a zatim predsjednik SAD-a. Grgićeva vina bila su vrlo cijenjena u Bijeloj kući. Reagan ih je nosio kao poklon stranim državnicima.

Grgićev Chateau Montelena Chardonnay iz 1973., njegov kofer s kojim je doputovao u Ameriku, plava beretka, udžbenik sa zagebačkog faklulteta i još nekoliko njegovih osobnih stvari dio su stalnog postava Smithsonian National Museum of American History u Washingtonu. Grgić je tako uz Nikolu Teslu jedina osoba iz Hrvatske koja se spominje u ovom Američkom povijesnom muzeju.

Smithsonian Institution odabrao to vino među 137 milijuna artefakata u Smithsonijevoj kolekciji i kao jedan od "101 predmet koji su stvorili Ameriku" i objavio u knjizi "The Smithsonian's History of America in 101 Objects" zajedno s drugim ikonskim američkim predmetima poput šešira Abrahama Lincolna, telefona Alexandera Grahama Bella i astronautskog kostima Neila Armstronga.

Kao priznanje njegovom doprinosu vinarskoj industriji, Grgić je primljen u Kuću slavnih The Culinary Institute of America, 7. ožujka 2008.

Nakon proglašenja Hrvatske neovisnosti, na zamolbu predsjednika Franje Tuđmana, otvorio je svoju vinariju i na Pelješcu, kod sela Trstenik.