Preminula je Dolores Bura, omiljena fotografkinja koja je inspirirala mnoge

Šibenska fitness instruktorica i fotografkinja, Dolores Bura preminula je u ranim jutarnjim satima. Imala je 48 godina.

Dugo se borila s teškom bolešću bubrega, a prije tri godine pretrpjela je jak moždani udar. Nakon rehabilitacije, Šibenčani i Šibenčanke masovno su se odazvali humanitarnoj akciji kojom su se skupljala sredstva za njezino liječenje, piše ŠibenikIN.

"Borba traje svaki dan. Žilava sam, uporna i borbena, za neke teška, ali to je sve ono što mi ne da odustati kad je najteže", ispričala je tad.

Pokrenula je i osobni projekt "Na ljeto hodam", kojim se svakodnevno, kako je rekla, prisiljavala na vježbanje.

"Želim ponovno hodati, biti samostalna, želim na ljeto izaći iz kuće samostalno i proći đir po trim stazi. Pomoć je i dalje potrebna i nije me sram tražiti. I dalje sam na dijalizi svaki drugi dan. Ponekad mislim da ću se samo ispatiti do iznemoglosti, ali evo me, tu sam. Zbrčkana, ali grizem za taj oporavak i učinit ću sve da ponovno hodam. I hvala svima onima koji navijaju za mene", ispričala je,

Njena energija, ljubav prema životu, koji je nije mazio, i fotografiji te nesalomljiv duh ostavit će dubok trag u srcima svih koji su je poznavali, prenosi ŠibenikIN.