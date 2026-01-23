Premijera dokumentarnog filma "Braća po oružju" u kinu Forum na Jarunu

Nakon vrlo uspješnog i na međunarodnim festivalima nagrađivanog dokumentarca “1991. – Tko je tvoj bližnji?“, koji se bavi sudbinama stranaca dragovoljaca u Domovinskom ratu, Udruge veterana i vojnika u novom dokumentarnom filmu donosi još jednu dramatičnu priču te nevjerojatan koloplet ljudskih sudbina.
Dokumentarni film "Braća po oružju" bavi se sudbinama nekoliko hrvatskih Srba koji su od prvih dana Domovinskog rata odabrali braniti Hrvatsku.
Film donosi autentične ispovijesti hrvatskih branitelja - Damira Ralića, Željka Baltića, Rankana Čučkovića, Željka Ilića i Harllana Von Bassingera, pravim imenom Goran Delić.
Poznata književnica Tanja Belobrajdić je autorica scenarija, inače Vukovarka, i sama braniteljica. Ističe da je žrtva ovih ljudi dvostruka - oni nisu samo branili Hrvatsku, oni su branili i svoje ljudsko dostojanstvo i pravo da sami odaberu stranu dobra, a za to su platili cijenu koju i danas malo tko može razumjeti.
Braća po oružju
Izranjavani junaci ovog filma pred gledatelje istresaju dušu, progovaraju o svojim stradanjima u ratu, ali i o izazovima i mukama poslijeratnog života. Za njima ne trče mediji, oko njih se ne otimaju nacionalne stranke... Za svoj izbor su platili veliku cijenu, a košta ih i danas.
Producent filma je Dražen Hrženjak, scenaristica Tanja Bjelobrajdić, redatelj Goran Maršalek.
Film se premijerno prikazuje u subotu, 24. siječnja, u 19 sati, u zagrebačkom kinu FORUM, Jarunska ulica 2.