Plenković komentirao napetosti u BiH: "Mi smo itekako zabrinuti"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u srijedu je bio u radnom posjetu Požegi. Nakon svečanog otvorenja Regionalnog centra kompetentnosti za poljoprivredu i Dječjeg vrtića Pod gradom, sudjelovao je i na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Požege, a nakon toga se obratio javnosti.

Premijer je na početku komentirao napetu situaciju u Bosni i Hercegovini.

"Mi smo itekako zabrinuti. Pozicija Hrvatske je da poštuje i respektira susjednu zemlju. Želimo da bude funkcionalna, na temeljima Daytonskog sporazuma, da Ustav BiH bude poštovan, a jednako tako i odluke svih tijela u BiH. Želimo da ne dođe do bilo kakve eskalacije odnosa", rekao je Andrej Plenković.

Andrej Plenković Foto: DNEVNIK.hr

Hrvatska želi, kaže premijer, da BiH nastavi svoj put prema ulasku u EU.

"Mi ćemo razgovarati sa svojim partnerima. Ono što želimo vidjeti je smirivanje ove situacije koja je danas u retoričkom smislu dignula tonove. S obzirom na globalne okolnosti, smatramo da te tonove treba spustiti", odgovorio je Plenković na pitanja hoće li Hrvatska diplomatski reagirati ili će u situaciji sa susjednom državom ostati na poziciji promatrača.

Što se tiče sankcija EU prema Republici Srpskoj zbog Milorada Dodika, Plenković to nije komentirao, samo je rekao da će Hrvatska i njezini partneri nastojati djelovati pomirujuće.

Carine SAD-a

Plenković je iz Požege komentirao i utjecaj američkih carina na hrvatsko gospodarstvo: "Postoje određene analize resora koje u ovom trenutku ne vide da bi ove nove mjere koje su najavile Sjedinjene Američke Države trebale imati značajniji utjecaj na Hrvatsku. Naša trgovinska razmjena je oko milijardu i 400 milijuna dolara. Hrvatska je čak prošle godine bila u suficitu. Ono što treba dodatno analizirati je povezanost hrvatskih kompanija s većim europskim kompanijama, na čije će ekonomije ove mjere imati veći efekt."

Dodao je da HGK i gospodarski sektor trebaju pozorno pratiti situaciju, a onda, po potrebi, prilagođavati izvoznu strategiju na neka druga tržišta.

O štrajku sindikata

Plenković je podsjetio je na prošlogodišnju raspravu o koeficijentima i dodao da niti jedna vlada dosad nije niti pokušala ujednačici sustav plaća u državnom i javnom sektoru.

"Mi smo napravili jedan napor da se vodimo jednim načelom da za približno isti rad bude približno ista plaća. I znamo za taj element koji je u pismu naglašen i to je jedino bitno, taj relativan odnos nekoga tko radi u sustavu obrazovanja u odnosu nekoga s kim se najčešće uspoređuje. To je cijela bit. Nije po meni toliko bit u iznosu plaće jer je ona od 2016. do danas povećana za 102 posto. Ondaj tko je imao tisuću, sada ima 2020 na primjer. Mislim da smo učinili jako puno i da se vodi dijalog", rekao je Plenković i dodao da je novi sastanak u utorak te da će se svi zahtjevi uzeti u obzir i pažljivo dogovoriti.

Istaknuo je da mu je žao da se ova tri sindikata nisu usuglasila s ostalim sindikatima iz javnog i državnog sektora kad se pregovaralo o osnovici. Dodao je da bi se kritički trebali osvrnuti na vrijeme 2015. godine kada je, rekao je, osnovica rasla nula posto.

