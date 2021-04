Premijer Andrej Plenković komentirao je u ponedjeljak aktualnosti u zemlji. Osvrnuo se na nadolazeće lokalne izbore i situaciju u zdravstvu.

Aktualne teme u državi komentirao je premijer Andrej Plenković. Kada je riječ o lokalnim izborima, šef HDZ-a kaže da će nastojati ''da rezultati ovih izbora bude na tragu naše temeljne politike u protekle četiri godine''.

Komentirao je slučaj Zorana Mamića koji je danas priopćio da će ostati u BiH i tražiti da tamo odsluži zatvorsku kaznu. Kratko je poručio da se slaže s priopćenjem Ministarstvom pravosuđa. ''Pročitajte ga pa će biti lakše. Ono je vrlo precizno'', kaže.

Na pitanje jesu li u planu kakve promjene u pravosuđu kako bi se ovakvi scenariji u budućnosti izbjegli, premijer kaže da su ''oni uputili na rješenje koje bi ovo moglo spriječiti''.

Ne slaže se s idejom Superlige

Osvrnuo se i na učestale napade na socijalne radnike. Oštro ih je osudio i dodao da su socijalni radnici službene osobe koje rade vrlo važan posao.

Kada je riječ o Superligi, Plenković je rekao da je razgovarao s predsjednikom UEFA-e Aleksandrom Čeferinom. ''Ja sam protiv toga i mislim da su svi koji prate nogomet protiv. Takva ekskluzivna liga bi imala negativne reperkusije na one koji nisu u toj lizi. To je efekt lige najbogatijih klubova i najbogatijih igrača. To nije dobro. Ako se dobro sjećam, bilo je takvih inicijativa i prije ali nisu zaživjele'', poručuje i dodaje da je takva ideja slična NBA-ju u košarci.

Komentirao je i situaciju u zdravstvu, rekavši da je njegova Vlada puno učinila. ''Da vi sad pogledate koje smo zakone u području zdravstva donijeli vidjeli bi da radimo na tome'', kaže. Dodao je da tijekom pandemije nije učinjeno ništa loše.

''Što se tiče rashodne strane, treba vidjeti gdje i kako ti dugovi nastavu. Naravno da nastaju u zdravstvenim ustanovama. Reforma zdravstva može uspjeti samo ako baš svi sudionici u sustavu zdrastva u tome participiraju sa željom da se to ostvari'', kaže. Na pitanje novinara znači li to da ravnatelji koji nisu uspješni u vođenju svojih bolnica neće moći nastaviti s tim poslom, premijer je jasno poručio: ''Da, svi, baš svi''.

Kazao je i da prvi put čuje da je Pavle Kalinić kazao da može nabaviti 500.000 doza Pfizerova cjepiva, ali da iz Ministarstva nitko nije pokazao interes.