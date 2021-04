Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je nakon sastanka Stožera civilne zaštite u Topuskom da će braniti ministra zdravstva Vilija Beroša od opoziva u Saboru te kako su optužbe iz SDP-a prema ministru besramne.

Premijer Andrej Plenković time stvara privid da je problem riješen, ali on nije riješen niti će biti dok se ne provede ozbiljna reforma upravljanja zdravstvenim sustavom i trošenja našeg novca.

"Premijer se u svojim izjavama ponaša kao da se to njega ne tiče, kao da reformu zdravstva treba provoditi neko vanjsko tijelo, a ne osoba koju je on osobno odabrao i postavio na to mjesto ministra zdravstva. Naravno da će premijer sa svojim ministrima braniti, ako oporba podnese zahtjev za opoziv ministra zdravstva Beroša, ali zasigurno neće poginuti zbog njega", rekao je reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago.

"Vidljivo je to iz izjava koje daje zadnjih dana. Zapravo, na svaku kritiku rada ministra Beroša upućuje novinare neka ministar Beroš pojasni neke stvari, a on si u svojim izjavama zadnjih tjedana popločava si put prema izlaznim vratima Banskih dvora. Od toga da povećava doprinose za zdravstvo, nitko ne voli kada se povečavaju porezi, pa do toga, praktički, na sjednici Odbora za zdravstvo priznaje da bi reforme možda i bilo, ali sve je na premijerovom stolu pa će sve dogoditi iza izbora", dodao je Bago.

"Ni jedan premijer to ne voli, a najmanje Andrej Plenković. On će to sve, očito, pregrmiti do lokalnih izbora, nazivati sve zahtjeve oporbe besramnim i neutemeljenim, pa će oporba još jednom izgubiti. U HDZ-u već najavljuju 11:0 pobjedu. Činjenica je da na sve zahtjeve oporbe, koji su bili podneseni u Hrvatskom saboru u prošlom sazivu, premijer je branio sve ministre, a nekoliko tjedana kasnije, te je ministre zamijenio novima. Kako će to izgledati s ministrom Berošem, znat ćemo tek nakon lokalnih izbora", zaključio je Bago.

