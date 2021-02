Premijer Andrej Plenković je dao izjavu nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

Osvrnuo se reakciju gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela i na njegovu izjavu u kojoj je potez vlasnika riječkog kafića, koji je rekao da u njegov objekt nisu dobrodošli HDZ-ovci, nazvao fašističkim i rasističkim. Obersnel ga je prozvao da nije osuđivao ranije napade na Rijeku.

''Ako netko ima track record reakcija napada na slabije onda je to moja Vlada i onda sam to ja osobno i kao predsjednik stranke i kao predsjednik Vlade, bez obzira o kome se radi. Primijetio sam da je na objavu, koja datira od prije desetak dana ili dva tjedna, koja je sama po sebi nebitna, nebitna su Tri majmuna i nebitan je autor toga. Bitna je poruka i bitan je totalan izostanak ozbiljnije reakcije gospodina Obersnela i totalna šutnja gospodina Komadine'', rekao je Plenković.

''Rijeka mi je jedan od najdražih gradova''

Odgovorio je Obersnelu na pitanje – kakav točno problem ima s Rijekom. Premijer kaže da on taj grad voli i često ga posjećuje.

''U Rijeci živi moj stric i moji rođaci, Rijeka mi je jedan od najdražih gradova u Hrvatskoj i činim sve da joj pomognem koliko god mogu, a i cijeloj Primorsko-goranskoj županiji. Nema nikakve veze obrazac ponašanja jednog pojedinca s cijelim gradom Rijekom ili Primorsko-goranskom županijom'', rekao je.

Obersnel ljutito premijeru: "Vi danas, čak deset dana kasnije, ponovo otvarate strasti, napadate novinare, koristite teške riječi i prijetite"

''Dakle, nije normalno da se HDZ-ovce i sve koji ne misle kao oni proglašava srbočetnicima. To je citat. To reći meni ili Vladi koja je u koaliciji s SDSS-om, premijeru pred čiji je ured netko išao pucati automatskim oružjem zbog čega? Pa valjda zbog toga što smo u koaliciji s SDSS-om, nije došao jer smo u koaliciji s Obersnelom. To su vrlo ozbiljnije kvalifikacije koje dižu podjele, radikalizaciju i paušalnost na jednu razinu primitivizma kojoj ja kažem ne'', kaže Plenković.

Vlasnik kafića odgovorio Plenkoviću: "E, pa ne volim vas, tlak mi je na milijardu! Neka se spusti na zemlju, nisam ja njegov podanik"

Na pitanje novinarke je li informacija da je mladić iz Kutine na policajce pred Vladom pucao zbog koalicije sa SDSS-om potekla iz istrage, Plenković je odgovorio: ''A nego zbog čega? Što mislite zbog čega je pucao? To je više nego jasno zbog čega se dogodilo''.

''Ja ne želim voditi polemiku s vlasnikom Tri Majmuna'', dodao je premijer i ponovio da je njegova poruka da HDZ-ovci nisu dobrodošli u njegov kafić Three Monkeys fašistička i rasistička. Dodao je da on zna dobro čitati i što je pročitao u objavi vlasnika.