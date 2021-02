Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti proslave Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Nakon svečanosti komentirao je aktualne političke događaje.

Na svečanosti proslave Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu proglašeni su dobitnici Nagrade i priznanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice za 2020. S premijerom, svečanosti su nazočili i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Premijer Plenković komentirao je nakon svečanosti aktualne političke događaje. Komentirao je, između ostaloga i izbor za predsjednika Vrhovnog suda.

"Čudno mi je da se otvorila ta tema. Državno sudbeno vijeće raspisalo je natječaj. Shvatio sam da predsjednik Milanović nije zadovoljan sa ta tri kandidata. Ja s njim nisam o tome razgovarao još. Ne vidim uopće u čemu je problem. Ne vidim smisao neke drame na ovaj način, proceduralni. Pokušavam to shvatiti. Ne znam jel to nekakvo igranje sa Ustavom, ustavnošću rada Stožera, moram to ispitati. Onaj tko hoće biti predsjednik Vrhovnog suda, ne vidim zašto se ne bi mogao javiti na natječaj. Ovo što predlaže predsjednik je protuzakonito i gledam jel to neka šira igra", izjavio je Plenković.

"Vidjet ćemo, ima vremena. DSV raspisuje natječaj, predsjednik odabire kandidata, Sabor ga potvrđuje. U smislu soft uloge da, u smislu hard uloge ne", objasnio je Plenković ulogu Vlade. Kazao je da treba pronaći dobra rješenja i da se ovdje ne radi o licitacijama.

Komentirao je epidemiološku situaciju u Hrvatskoj. "Dinamika cjepljenja se ubrzava, a što se tiče mjera, ukoliko okolnosti budu takve da možemo od 1. ožujka ići u daljnje popuštanje, ići ćemo, tu nema dileme, no moramo točno vidjeti što se zbiva", kazao je.

Plenković je komentirao nagađanja o mogućem poništenju Natječaja za novog ravnatelja Fonda za obnovu od potresa. U tom slučaju Damir Vanđelić bi kao njegov privremeni voditelj na toj poziciji mogao ostati do iza lokalnih izbora.

"Nije mi to poznato, ta nagađanja. Ja sam se toliko toga naslušao što je neistinito, da se ne obazirem na to. Teoretski, to je mogućnost, ali ne vidim zašto. Vidim da se perpetuira ta teza, koja je iritantna do te mejre, da vam ne mogu opisati. Vanđelić je sam rekao da želi raditi do ljeta, ostalo su sve laži. Privremenost je njegov termin, ne naš. Ovo što ja govorim, ne zato što sam ja izmislio, već zato što je on to rekao. Nemojte to mene pitati, što je problem?", kazao je Plenković.

Komentirao je najavu zabrane ulaska u jedan kafić članovima HDZ-a. Radi se o kafiću Three Monkeys u Rijeci. Čudi ga, kako je rekao " ta degutantna količina dvostrukih kriterija".

"Da je taj gospodin iz Tri majmuna rekao u kafić ne mogu Srbi, Židovi, Romi, pripadnici Armade, SDP-ovci, digla bi se halabuka, da bi treštala Hrvatska. Ali kad su HDZ-ovci u pitanju, to je ništa. Čak se traže opravdanja. To nije šala. Pročitajte što ti ljudi govore. To je diskriminacija, rasizam Što je iduće? Fašizam? Da je zadnji kafić na svijetu ne bih tamo otišao", kazao je Plenković.

"Mi se ovdje bavimo dotepencima, a što je s ovim?", upitao se Plenković koji je kazao da bi se dignula halabuka da je riječ o SDP-ovcima.

"Imamo Hrvatsku dvostrukih kriterija. Imate kandidata HDZ-a koji doživljava napade protiv ćirilice jer je politički neugodan i opasan. Zašto bi on morao znati stihove neke pjesme? Ali dotepence ćemo staviti ispod radara....To su ti dvostruki kriteriji. A ovaj u Tri majmuna je eklatantan primjer diskriminacije. Samo da na odijelo stavi zvijezdu. Ja sam pročitao o čemu se radi? Kakva politička poruka? Riječ je o politički nepismenoj osobi. Niste pročitali, već ste površni i paušalni. Nemojte se smijati, drugi puta čitajte članak", poručio je Plenković novinarki koja ga je pitala o kafiću u Rijeci i zbog čega je to diskriminacija i rasizam.