Plenković o Banožićevoj aferi: "Stan neće vratiti jer stan je državni. Cijela stvar je pretjerana"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas je posjetio Varaždonsku županiju gdje je novinarima odgovarao na pitanja, međuostalim i na ono o aferi kroz koju prolazi ministar obrane Mario Banožić.

Oporba od ministra traži ostavku, ali premijer staje na njegovu stranu.

"Stan neće vratiti jer stan je državni. Koliko shvaćam, jedino sporno je tko je potpisao odluku. Prema tome, to je više tehničko pitanje i on kao ministar koji nije iz Zagreba, ima pravo na stan. Mislim da je cijela stvar pretjerana, mora negdje živjeti ministar. Platit će kaznu", prenio je N1.

Premijer je dodao kako je očekivao drugačija, po njgovu mišljenju važnija pitanja.

!“Očekivao sam pitanja o poreznoj reformi i koliko će to pridonijeti očuvanju ekonomskog standarda građana. Kad god idem van, ljudi nam se dive zbog Schengena, eura… To su bitne stvari, ovo su stvari za zabavu. Može li ministar imati stan? Neka napišu novo rješenje, tražit ćemo Bačića da potpiše i to je to", poručio je.