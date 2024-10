Nastavlja se odmotavati neugodno klupko oko revija City Modus, koje su organizirale Hana Tabaković Baksa i Iva Loparić Kontek.

Revije su se godinama održavale kao humanitarne za pomoć ženama oboljelima od raka i Palčićima. Međutim, te udruge nakon posljednje revije održane u Velikoj Gorici prije desetak dana tvrde - od City Modusa novac nisu dobile.

Javljaju se i izlagači, koji kažu - novac za kotizaciju uplaćivali su na različite račune, pa čak i privatni. Projekt su iz godine u godinu finacijski potpomagali i brojni gradovi i županije. Na događanjima su osam godina sudjelovale brojne poznate osobe.

"Šokiran sam i užasnut ovim vijestima. Kao i ostali kolege, uvijek kad mogu, rado se odazovem pozivima na humanitarne akcije, no nitko od nas doista ne može znati tko i s kojim namjerama stoji iza nekog projekta. Možemo samo i dalje djelovati u dobroj vjeri da nikada nikome neće pasti na pamet iskorištavati ovakve situacije i zloupotrebljavati nečiju nemoć/bolest ili sl. za svoju financijsku korist, što smatram najvećim grijehom", poručuje pjevač Jacques Houdek, a potpredsjednica Hrvatskog Sabora Sabina Glasovac (SDP), dodaje:

"Jesu li neki ljudi iskoristili povjerenje svih nas koji smo se odazvali humanitarnim akcijama, pa i oboljelih žena koje su u istima sudjelovale, ja to u ovom trenutku ne mogu reći. Jedino što mogu reći, ako se to pokaže istina, to je zaista žalosno i tužno."

