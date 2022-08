Predsjednik Vlade Andrej Plenković dan provodi u posjetu Primorsko-goranskoj županiji, a poveo je i potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića te ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića.

''Možemo biti zadovoljni, a naš rast u ovoj godini bit će veći i od naših predviđanja i predviđanja međunarodnih institucija i to će nam biti od pomoću i ovoj krizi'', istaknuo je premijer Andrej Plenković komentirajući najnovije podatke o BDP-u.



DZS je u petak objavio prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u drugom kvartalu porastao 7,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

To je brži rast nego u prethodnom tromjesečju, kada je BDP porastao sedam posto, a to je i već peti kvartal zaredom kako se gospodarstvo oporavlja od koronakrize.



Komentirajući rast cijena struje opetovao je kao i ranije jutros te jučer na sjednici Vlade da građani trebaju biti svjesni kako plaćaju struju koja je jeftinija od tržišne cijene, a tome je tako jer je takvu odluku - političku - donijela Vlada.



Što se tiče optužnica iz Srbije, ponovio je da je ''politički motivirana i orkestrirana'': ''Hrvatskim pilotima se neće dogoditi ništa. Ni danas, ni sutra, ni za pet, ni za 10 godina. Bit će u Hrvatskoj, živjet će tu mirnim životom, neće od heroja obrambenog Domovinskog rata postati optuženici. Za naš pravni sustav to ne dolazi u obzir. Politički se to neće dogoditi. I to oni znaju. Pomoći ćemo im u pravnom tumačenju''.



''Kako će se to odraziti na odnose Hrvatske i Srbije, drugo je pitanje i raspravljamo o tome na svim razinama'', poručio je Plenković, a o potrebi sazivanja sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost koju je iznio predsjednik Republike Zoran Milanović podsjetio je da mu je još prije pola godine poslao zahtjev na koji s Pantovčaka odgovor još nije stigao.



Tko je ubio novinara Vladu Matijanića, pitali su novinari Plenkovića, a on odvratio: ''Čitao sam da je umro, čak sam izrazio sućut njegovoj obitelji''.



''Žao mi je da mlad čovjek umro'', poručio je i odbacio kritike na rad Povjerenstva koje je istraživalo Matijanićevu smrt.



''A što ima Beroš s postupanjem ljudi u cijelom ovom lancu? Je li on bio u KBC-u, odgovarao na telefon, bio s timom hitne pomoći...'', pitao je premijer odbacujući i kritike na rad svojeg ministra.



Posjet Primorsko-goranskoj županiji premijer Plenković je počeo sastankom s primorsko-goranskim županom Zlatkom Komadinom.

Opstojnost Gorskog kotara, opstojnost brodogradnje, LNG terminal -kako dalje riješiti kapacitete i napraviti hub ovdje u Primorsko-goranskoj županiji, pozadinsko skladište novog terminala, druga zgrada bolnice.. samo su neke od tema koje je nabrojao Komadina, a o kojima su razgovarali Plenković i on na sastanku.

''Dobili smo uvjeravanja da će Vlada naći način da se pomogne svim županijama''

''Razgovarali smo i o troškovima u zdravstvu i školstvu uslijed rasta cijena energenata. Dobili smo uvjeravanja da će Vlada naći način da se pomogne svim županijama, ne samo nama'', kazao je Komadina u izjavi za medije nakon sastanka.

Što se tiče tunela Učka, nakon što se izgradi druga cijev, u Primorsko-goranskoj županiji žele imati i drugu traku do Matulja, a Komadina je istaknuo: ''Dobili smo uvjeravanja da ide dinamika i pregovori s Europskom unijom''.

''Ovo je Županija u kojoj često boravimo, znamo što su ključni razvojni prioriteti'', naglasio je Plenković.

''Naša generalna ocjena svih projekata, investicija pa i potpore Primorsko-goranskoj županiji, izrazito je dobra. Imamo veliku investiciju u bolnicu u KBC-u Rijeka. Želimo ne samo dovršiti zgradu kroz nekoliko mjeseci, već da se nastavi projekt druge zgrade'', kazao je premijer.



Brodogradnja i 3. maj neizbježna su tema, a Plenković je osvrnuvši se na njih podsjetio da je ''odlukama iz 2019. donesena strateška odluka da se pruži šansa i pruži ruka. Između 2019. i 2022. dovršena su sva započeta tri broda. Potrebno je ozbiljno restrukturiranje, razrješavanje svih pravnih pitanja te racionaliziranje i učinkovitije poslovanje''.





''S izgradnjom preostalih 12 kilometara od Učke do Matulja praktično će se istarski ipsilon spojiti s mrežom autocesta u Hrvatskoj i to će biti ogroman iskorak, veliko prometno olakšanje u turizmu. Vidimo kako su sjajni rezultati u Istri i u Primorsko-goranskoj županiji. Ovo je najbolja turistička sezona do sada'', naglasio je Plenković.

Hrvatska kao energetski hub

Osvrnuo se premijer i na LNG terminal i opetovao: ''Vlada je donijela stratešku odluku da se krene s dodatnim ulaganjima. Podići će se kapacitet s 2,9 milijardi kubičnih metara plina na 6,1. Time Hrvatska postaje energetski hub za sigurnost opskrbe plinom, ne samo za Hrvatsku, već i za zemlje u okruženju''.



''Ukupni kapaciteti koji su Hrvatskoj potrebni za kućanstva za industriju i gospodarstvo je 2,8. Sa 6,1 mi osiguravamo plin i za zemlje u okruženju. Nema tko nije zainteresiran, od Slovenije, BiH, Mađarske, Bavarske... Svi će biti zainteresirani za plin koji će dolaziti na Omišalj'', uvjeren je hrvatski premijer, koji je komentirao i rast cijena energenata.

''Opravdana je zabrinutost građana, Vlada to najbolje razumije. Ako je MWh koji je koštao 57 eura, sada je ona iznad 600, nekada dođe do 700. Ljudi moraju biti svjesni da za razliku od regulirane cijene u plinskoj godini od 1. travnja do 31. ožujka, situacija sa strujom nije takva. Struja je za kućanstva trenutno prema cijenama kakve su bile prije - to je tako jer smo mi to odlučili. Već sada djelujemo in favore za standard građana'', kazao je.



''Da smo prepustili da tvrtke tržišno određuju cijenu, već bi svima narasla cijena struje. Vlada će, kao što je i do sada intervenirala, intervenirati. Radimo na cjelovitom paketu, naravno, vodeći i o financijskoj stabilnosti HEP-a, vodeći računa o stabilnosti proračuna'', poručio je Plenković.

Nakon sastanka s Komadinom Plenković se uputio u obilazak štandova na Korzu u sklopu manifestacije "100% zagorsko".

Potom se sastao s gradonačelnikom Rijeke Markom Filipovićem nakon čega je sudjelovao na svečanosti potpisivanja ugovora za izgradnju sustava odvodnje u okviru projekta Poboljšanje vodne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka.



Plenković će se kasnije sastati i s predsjednikom Uprave Jadrolinije Davidom Soptom, a posjet Primorsko-goranskoj županiji završit će sastankom s gradonačelnikom Opatije Fernandom Kiriginom.



Uz premijera su bili i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković te ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.