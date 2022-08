Dok cijene energenata i hrane rastu nebu pod oblake, građani se zadužuju sve više, a poduzetnici strahuju od zatvaranja, svi se pitaju što i kada smjera Vlada. Barem dio odgovora na ta pitanja trebali bismo dobiti za koji dan, najavili su iz Banskih dvora.

Postojeće mjere Vlade nisu dovoljne, a i zakašnjele su, tjednima se redaju kritike i proziva se Banske dvore, dok građani i gospodarstvo strepe od jeseni. Prozvani smiruju situaciju.



Potpredsjednik Vlade te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković ustvrdio je uoči sjednice Vlade da intenzivno rade na mjerama za pomoć.

''Do kraja tjedna imat ćemo radni prijedlog svih mjera za gospodarstvo, poduzetnike i socijalno ugrožene… Kroz desetak dana izaći ćemo s konkretnim mjerama. Redukcija struje i plina neće biti. HEP o tome vodi računa. Činjenica je da postoje problemi u proizvodnji struje, ali redukcija neće biti'', kazao je Butković u izjavi za medije uoči sjednice na kojoj je Vlada Saboru poslala prijedloge izmjena 65 zakona vezano za skorašnje uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj.

Stižu velike promjene koje će izmijeniti živote građana, Plenković: ''Danas mijenjamo 65 zakona, a uskoro još 23''

Izazova bi podosta moglo biti i na tom polju, a Butković je poručio da ne smije biti nikakvih zlouporaba pri prelasku s kune na euro: ''Činjenica je da ima lova u mutnom pri cijenama goriva. Pratit ćemo situaciju na samom terenu i uz sve službe koje država ima na raspolaganju nećemo dozvoliti da dođe do zlouporaba i stvori se udar na građane.''



Kamen smutnje u njegovu resoru ovih je dana novi Zakon o pomorskom dobru, na čiji je nacrt prijedloga stiglo niz kritika, od kojih su najglasnije one Pokreta otoka, koji je upozorio da Zakon dovodi u pitanje javnu uporabu pomorskog dobra.



"Pročitala sam Zakon o pomorskom dobru. Prošli su me trnci!" Gradonačelnica Supetra smatra da se ide u novu štetnu privatizaciju obale

Pokret otoka uzvratio: "Ministarstvo pomorstva namjerno obmanjuje javnost"

''Nije mi namjera polemizirati s Pokretom otoka. Taj zakon je izišao iz radne skupine, nismo imali niti javno savjetovanje oko njega. Tu su svi stručnjaci pomorskog prava, županije, gradovi… Razumio sam što govori Pokret otoka, a očekivali smo i više reakcija. Bit će tu još dosta stvari o kojima ćemo raspraviti'', poručio je Butković.

''Nikakve zlouporabe pomorskog dobra neće biti, nikakve privatizacije niti intencije da bi do toga moglo doći. Ne možemo dozvoliti da kažemo da ćemo u nekom brodogradilištu dozvoliti nesmetanu uporabu pomorskog dobra. Nismo imali namjeru zatvoriti plaže, već smo išli u pravcu da lokalnoj samoupravi damo mogućnost da na svom području, kroz plan upravljanja pomorskim dobrom, odredi namjenu pojedinih plaža'', ustvrdio je ministar mora, prometa i infrastrukture.