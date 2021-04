Ovog je tjedna Vlada predstavila Nacionalni plan oporavka, a saborska se oproba pobunila jer nije dobila cijeli dokument, nego samo njegov sažetak. Osim toga, tjedan je, između ostalog, obilježilo ponovno uhićenje Dragana Kovačevića i svađa na saborskom Odboru za zdravstvo.

Novac može doista biti jedinstvena prilika generacije ako se pametno utroši, ali neće doći sam po sebi. Uvjet su reforme, reforme, reforme i dobri projekti. Oporba je odmah sasula vatru na premijera Andreja Plenkovića jer su dobili sažetak, a ne integralan dokument od 800 strana kako bi ga proučili.

Poduzetnici pak lošim smatraju što će većina novca biti uložena u državne projekte, a ne u poduzetništvo koje je zamašnjak ekonomskog rasta. Plan obuhvaća šest područja, među kojima nema reforme teritorijalnog ustroja, a raspisivanje svakih lokalnih izbora nas podsjeti koliki je to enorman administrativni aparat u maloj zemlji od oko četiri milijuna stanovnika.

Na saborskom Odboru za zdravstvo došlo se do svađe tijekom koje sudionici nisu bili svjesni da su kamere uključene. U to baš i ne vjerujem, ali neka im bude. Pitanja ministra Zdravka Marića o naglom poskupljenju lijekova, s naglaskom na posebno skupe lijekove, su posve logična. Inače, Vlada i veledrogerije su se dogovorile oko naplate dugova, ali to pitanje svejedno ostaje.

Ponovno uhićenje Dragana Kovačevića i još trojice ponovo otvara mnoga pitanja. Kako se hobotnica načela, prijetnje su počeli primati članovi Uprave JANAF-a Stjepan Adanić i Vladislav Veselica. Predsjednik Zoran Milanović je u podužem govoru opisao kako je Kovačević dobivao natječaje za šefa JANAF-a, ali nitko do sada nije spomenuo da je na svim natječajima jedini kandidat bio Kovačević. Zapravo je postavljan aklamacijom, bez obzira tko je bio vlasti.

Europu i svijet sve više brinu mutanti koronavirusa pa samim tim i nove vrste cjepiva. Cjepivo Johnson&Johnson je zbog krvnih ugrušaka stavljeno na čekanje, a borbu s koronom izgubio je naš kolega Igor Klobučarić. Kao voditelj tehničkih operacija je na Novoj TV bio je od prvoga dana. Bit će u našem sjećanju i nedostajat će nam.

Više o događajima koji su obilježili tjedan možete pogledati u priloženom videu.

