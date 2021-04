Sabor raspravlja o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO) RH od 2021. do 2026. godine, što je i središnja tema njegova ovotjednog zasjedanja.

* Sabor danas raspravlja o Nacionalnom planu oporavka

* Plan će zastupnicima predstaviti premijer Plenković

* Saborska rasprava započela je slobodnim govorima zastupnika

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

10:31 Plenković je objasnio zašto je pred zastupnicima samo sažetak Nacionalnog plana od 80 strana a ne cijeli plan. "Rekao sam da ćemo o svemu imati parlamentarnu raspravu. U Sabor smo uputili dokument od 80 stranica koji pokriva sve što je relevantno. Papir stvarno postoji, to je tamo onaj bucmasti papir", izjavio je Plenković i zaradio pljesak zastupnika.

"Zašto samo sažetak? To je zato što se tijekom travnja dalo prostora Ministarstvima da plan nadopune i zato što smo željeli imati javnu raspravu. Nije to toliko loše ili bez velikoga poštovanja prema zastupnicima. Ovo nije novac iz helikoptera ili novac koji ćemo pustiti kroz neki bojler ili dati kompanijama, to nije svrha dokumenta", objasnio je Plenković.

10:30 Premijer Plenković počeo je s predstavljanjem Nacionalnog plana oporavka.

10:29 Predsjednik Sabora Gordan Jandroković odbio je zahtjeve za stankama.

10:28 Predrag Štromar traži stanku u ime HNS-a kako bi još jedanput pregledali dokument.

10:26 Tomislav Tomašević također je zatražio stanku. "Dali ste nam samo sažetak, ispada da je Nacionalni plan oporavka tajna. Državna tajna. Toliko je to državna tajna, valjda zato što ne volimo Hrvatsku, da ne bi kritizirali dokument", izjavio je Tomašević.

10:18 Sabor je nastavio sa sjednicom. Stanku je zatražila Marija Selak Raspudić. "Nismo dobili plan oporavka, dobili smo tek informaciju o sažetku. Danas ćete se naslušati kritika da je ovo stiglo prekasno", poručila je Selak Raspudić premijeru. Pobrojala je što po njezinom mišljenju nedostaje Nacionalnom planu oporavka.

Stanku su zatražila još dva Kluba, među njima i Anka Mrak Taritaš: "Mi koji imamo alergije, možemo dobiti još dodatan kašalj, čitajući ovo. Trebamo novine, a ovo je već viđeno. Ne vidimo u ovome niti jednu, jedinu reformu", izjavila je.

10:06 Predsjednik Sabora Gordan Jandroković odredio je stanku od 10 minuta, nakon koje se očekuje rasprava po Klubovima zastupnika. Premijerov dolazak u Sabor predviđen je za 14:20.

9:49 Siniša Hajdaš Dončić (SDP) osvrnuo se na dolazak premijera Plenkovića u Sabor. "Drago mi je što će u Sabor doći moj frend Plenković, jer će pokušati objasniti Nacionalni plan oporavka, ovaj trailer koji smo dobili umjesto filma, jer to je trailer, ovo je ništa. Drago mi je što će on ovdje biti danas da možda objasni u što to Hrvatska misli ulagati.

Drago mi je što će pokušati objasniti pregovore s umirovljenicima i zašto u pregovore nije uključio nezaposlene i osobe sa niskim ili minimalnim primanjima i zašto oni nisu dobili COVID dodatak", naglasio je Dončić.

9:35 Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista osvrnuo se na zaduženost Hrvatske. "Nekad se govorilo zadužen kao Grčka, a danas će se govoriti zadužen kao Hrvatska ili zadužen kao Šibenik. Vukovar recimo uopće nije zadužen. Za Šibenik, recimo, nitko ne zna koliko je zadužen, ja sam došao do iznosa od više od 100 milijuna kuna", naglasio je Zekanović.

9:30 Premijer Plenković dolazi pred saborske zastupnike kako bi im predstavio Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Saborska sjednica započela je slobodnim govorima.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Vladin Nacionalni plan sadrži prijedloge projekata u šest područja ukupne vrijednosti 49,1 milijardi kuna.

Plenković je ranije rekao da ovo nije helicopter money, već da su reforme nužne kako bi se sredstva odobrila. Najviše sredstava, 54 posto, trebalo bi ići za gospodarstvo. Avans od 6,1 milijarde kuna trebao bi stići u Hrvatsku do kraja godine.

Temeljne komponente Nacionalnog plana jesu: gospodarstvo, javna uprava, pravosuđe i državna imovina, obrazovanje, znanost i istraživanje, tržište rada i socijalna zaštita te zdravstvo. Uz ta područja je i inicijativa "obnova zgrada".

U okviru tih komponenti su 22 tematske potkomponente u kojima su pobrojene specifične reforme i investicijske potrebe. Od 49,1 milijarde kuna vrijednosti projekata predloženih u Planu, na gospodarstvo se odnosi 54 posto tražene alokacije NPOO-a.

Projektima u obrazovanju, znanosti i istraživanju namijenjeno je 15 posto (7, 5 milijardi), za javnu upravu, pravosuđe i državnu imovinu 10 posto ( 4,8 milijardi), za tržište rada i socijalnu zaštitu četiri posto (2,1 milijarda), na zdravstvo devet posto (2,6 milijardi), na obnovu zgrada 12 posto alokacije (5,9 milijarde kuna).

Izrada i dostava Plana Europskoj komisiji uvjet je za korištenje sredstava iz EU-ova Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF) od 2021. do 2023. U okviru tog Mehanizma Hrvatskoj su na raspolaganju bespovratne 6,3 milijarde eura (47, 5 milijardi kuna), uz još 3,6 milijardi eura (27, 1 milijardi kuna) zajmova.

Sve države EU-a, pa tako i Hrvatska, obvezne su poslati svoj nacionalni plan oporavka i otpornosti na usvajanje u Europsku komisiju do kraja travnja.

Prijedlog regulative EU-a predviđa da se prva sredstva u iznosu od 10 posto financijskog doprinosa za svaku državu EU-a isplate nakon usvajanja, odnosno odobrenja Plana oporavka i otpornosti. Za Hrvatsku bi to značilo oko 600 milijuna eura u drugoj polovici ove godine. Investicije predložene u planu moraju biti dovršene do 31. kolovoza 2026.

Detalje Plana možete pogledati OVDJE.