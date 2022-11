U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Jedna od tema bila je i podrška odluci za školovanje ukrajinskih vojnika na području republike Hrvatske. Ministar obrane Mario Banožić još jednom je rekao kako je uvjeren da će skupiti potrebnu većinu u Saboru, nakon što je suglasnost odbio dati predsjednik i vrhovni zapovjednik OSRH Zoran Milanović.

U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine, nakon kojeg je ministar obrane Mario Banožić komentirao odbijenicu koju je dobio od predsjednika Zorana Milanovića o dozvoli da hrvatski vojnici obučavaju ukrajinske.

Ministar Banožić je, komentirajući dopis predsjednika Milanovića koji je rekao da neće podržati obuku ukrajinskih vojnika, rekao kako je sada sve na Saboru i da je uvjeren da će to potvrditi dvije trećine saborskih zastupnika. Milanovića je zasmetalo i što mu zahtjev šalje ministar obrane, koji po zakonu, kako kaže, nije osoba koja treba komunicirati o takvim stvarima s predsjednikom republike.

"Nije mu do sada pravilo problem što mu ja šaljem dopise, a sad mu to predstavlja, tako da je to vjerojatno samo izgovor da ne mora o ovome odlučivati, ne znam zašto bi mu inače smetala formalnost. Zahtjev je upućen na uobičajeni način", komentirao je Banožić.

Rekao je i kako u Saboru nije vidio nikoga tko je protiv pomoći Ukrajini, odgovarajući na pitanje je li siguran da ima dvotrećinsku podršku jer su i neki saborski zastupnici uz načelnu podršku Ukrajincima, izrazili sumnju te upitali jesu li i druge zemlje uključene te ide li se i u druge zemlje. Neki su rekli i da se tom odlukom hrvatskim vojnicima "crta meta na čelo".

"Trebat će 101 glas zastupnika", rekao je Banožić na pitanje koliko će trebati da Vladina odluka prođe u Saboru, ali nije htio komentirali koliko za sada imaju "ruku".

"Na nama je bilo da pošaljemo zahtjev na Pantovčak i to smo i učinili", rekao je Banožić. Na pitanje o kojoj će se točno pomoći raditi, o kojoj obuci, razminiravanju ili nečemu drugom, ministar je rekao kako će o tome razgovarati na tijelima Vlade te dodao da su neki saborski zastupnici protiv samo zato da bi bili protiv.

"Dobro se sjećamo kako je bilo nama, naša je obveza pomoći Ukrajini", rekao je.