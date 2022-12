Pod istragom, ali opet iza rešetaka je i Fantom s Trešnjevke. Bio je to četrdesetjednogodišnji muškarac koji se svojim ponašanjem, snimanjem i uznemiravanjem mladih djevojaka nije zaustavio samo u tom zagrebačkom kvartu - modus operandi bio je isti! Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

Vrebao je, virio kroz prozore... Više se puta penjao i na balkon stana 25-godišnjakinje. Djevojku je neovlašteno snimao mobitelom pa bježao biciklom. Danima je trajalo uznemiravanje, sve dok policija nije ušla u trag zagrebačkom voajeru.

"Koliko su nama teret makli s ovog događaja... tako da koristim priliku zahvaliti svim tim ljudima koji rade u našoj sjeni i nismo svjesni što oni odrađuju. Posebno odjelu za potrage koji su ogroman posao odradili", rekao je otac djevojke Vinko Viđak.



Laknulo je obitelji koja je bila u potpunom šoku i strahu nakon niza nepoželjnih posjeta. "Drago mi je da je situacija riješena i u konačnici možda se i tom čovjeku pomogne da se na bilo koji način te stvari više ne ponavljaju", kaže otac.



Idućih mjesec dana 41-godišnjak će biti u istražnom zatvoru, gdje je već bio. Jer čim je iz ćelije pušten na slobodu, nastavio je po starom.

Do šale nije Zelenoj akciji u čije je prostorije - tvrde to i danas - više policajaca upalo nezakonito u potrazi za počiniteljem. No, nabasali su na člana njihove udruge.

"Mi imamo veliki problem s tim, kolega još uvijek nije došao sebi, jer je razina zastrašivanja bila veća od onog što policija smije dopustiti. Nemamo se namjeru ispričati nego ćemo podnijeti kaznenu prijavu protiv policijskih službenika", rekao je Luka Tomac iz Zelene akcije.



U policiji na ovo bez komentara. Muškarac kojeg su lovili i ranije je terorizirao cijeli jedan zagrebački kvart. Upadao u garaže, dvorišta, potajno snimao. Prozvan je "Fantomom s Trešnjevke".

"Maksimalan rok trajanja istražnog zatvora do podizanja optužnice je tri mjeseca", rekao je Krešimir Devčić iz Županijskog suda u Zagrebu. Vrebač već ima podeblji dosje. Više je puta i osuđivan. "I zbog tih imovinsko-kaznenih djela, ali i bludnih radnji, te je bio u nekoliko navrata u zatvoru - postoji mogućnost od počinjenja istih takvih djela na slobodi, radi čega mu je ponovno određen istražni zatvor", kazao je Devčić.



Dok je bio na slobodi boravio je u stanu u koji je provalio. Nakon što je priveden,

doznajemo, priznao je provalu i krađu mobitela na još jednoj zagrebačkoj adresi.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.