Ne prestaju reakcije na zabranu koncerta koji se u Puli trebao održati 25. ožujka na kojem su trebali nastupiti Duško Kuliš, Dragan Kojić, Ana Bekuta i Zoran Mićanovića, a koji je zabranio pulski gradonačelnik Filip Zoričić. Zabranu je komentirao i predsjednik Republike Zoran Milanović.

Grad Osijek trebao je biti zamjena organizatorima koncerta koji je zabranjen u Puli. Međutim, ni gradonačelnik Osijeka Ivan Radić ne želi iznajmiti koncertnu dvoranu za koncert Duška Kuliša, Dragana Kojića, Ane Bekute i Zorana Mićanovića.

O zabrani muzike koju su neki nazvali cajkama novinari su za komentar pitali predsjednika Zorana Milanovića.

''To se iz ljubavi naziva cajkama. Od srca. Ja ne volim tu muziku, nikad je nisam podnosio. Ide mi na živce, bole me kosti od nje. Ja je ne bih branio. Odluka pulskog gradonačelnika je da to ne daju za koncerte gdje će biti cajke. E, sad. Imali smo i koncert Thompsona u Puli prije 10 i više godina, pa su isto neki raspravljali o tome'', podsjetio je predsjednik.

''Većinu stvari ja ne bih zabranjivao. Ne volim tu kulturu zabranjivanja. Cajke treba suzbiti svim legalnim sredstvima. Ja bih im dao da pjevaju tamo. Publiku imaju, pa pola HDZ-a to sluša'', kazao je Milanović u izjavi za medije nakon bilježavanja 29. obljetnice Počasno-zaštitne bojne i Dana vojne kapelanije "Sveti Valentin" u vojarni "1. hrvatski gardijski zbor" na zagrebačkom Tuškancu.