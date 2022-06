Lukavi Đurđevčani prije gotovo 500 godina iz opkoljenog grada prevarili su Osmanlije kada su iz topa ispalili posljednjeg pijetla u turski tabor.

Misleći da u opkoljenom Đurđevcu ima toliko hrane da se mogu razbacivati, Turci su se povukli. Legenda je to o Picokima koja se slavi 54. put.



Danas se Grad brani od narodnjaka, koje su privremeno zabranili u dijelu grada.



Kao što se i očekivalo, noćni život u Đurđevcu je buknuo.

"Do koliko dugo u noć traje veselje? Do jedno 4 sata ujutro, onda oni najjači ostaju do negdje šest, sedam", kaže Domagoj iz Kalinovca.

Neki će biti i u kafićima koji tijekom Picokijade smiju raditi od 0 do 24. Ali, zbog odluke Grada, ovaj vikend smiju puštati samo tradicijsku glazbu.

"Došla sam vidjeti što ima, nebitna je sad glazba, ali radije bih bila na cajkama. Pa eto, to što se sluša danas, društvo mi je isto takvo", kaže Nikolina iz Koprivnice.

"Ne slušam cajke i svaka čast na toj odluci", kaže Valentina. Odluci koja se ne sviđa svima, ali će je poštovati.

"Kod nas se sluša u kafiću narodna glazba. Mislim da nije baš u redu da se na taj način ide zabranjivati ta tradicija, ubiti cajke, kako oni zovu", smatra ugostitelj Marko.

No na nečije poslovanje neće ta odluka nimalo utjecati.

"Poslujemo već 17 godina u ovom lokalu i mislim da smo živi dokaz da se bez toga može poslovati i uspjeti", kaže ugostiteljica Patricija.

Nakon što danima nije davao izjave gradonačelnik Hrvoje Janči je objasnio koja je to primjerena glazba.

"To je tradicijska glazba, podravska glazba, tamburice, a to je opet kulturni dio manifestacije", kaže gradonačelnik.

A tijekom dana nema čega nema. Degustiraju se domaća vina i rakije, podravska jela. OPG-ovi imaju priliku za zaradu.

Najčešće traže eterična ulja, vrećice za ormare i evo nekakve poklon paketiće, kaže prodavačica Mihaela.

Vrhunac će biti večeras, još jednom se prikazuje obrana Đurđevčana od Osmanlija.

''Njih 300 igra svoj život, svoju Podravinu, svoju legendu i moju, tu sam odrastao kod Starog Grada, kaže redatelj Krešimir Dolenčić.

Organizatori očekuju da će tijekom tri dana Picokijade kroz Grad proći između 40.000 50.000 posjetitelja.



U goste im je stigao i predsjednik Republike Zoran Milanović.

