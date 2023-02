Filip Zoričić, gradonačelnik Pule, zabranio je koncert Duška Kuliša u pulskoj sportskoj dvorani, nakon čega je uslijedio i žustri razgovor s organizatorom. Zbog svega bi cijeli slučaj mogao imati i sudski epilog.

"Razgovor je bio temperamentan, iako ga se ne sjećam u detalje. Ali nisam nikome psovao srpsku mater, ja se tako nikome ne obraćam. Imam sve poruke, apsolutno sam oko toga miran", rekao nam je Filip Zoričić, gradonačelnik Pule, odgovarajući na optužbe Marija Cindorija, direktora projekta Hiljadarka.

Zoričić je, naime, naredio da se otkaže koncert Duška Kuliša i njegovih prijatelja koji se trebao održati u sportskoj dvorani u Puli. Gradonačelnik nam kaže da se na taj potez odlučio zato što ne želi takvu vrstu glazbe u pulskoj javnoj dvorani, no tvrdi da nije bio vulgaran.

Cindori, međutim, tvrdi upravo suprotno. "Javio mi se potpuno pijan i kad je čuo s kime razgovora, sasuo je svu salvu uvreda na moj račun. Pokušao sam mirno razgovarati s gospodinom Zoričićem, no on je urlao na mene na telefon, vikao i meni 'da ne želi srpska smeća u svom gradu'. Pokušao sam mu objasniti da je gospodin Duško Kuliš kultni hrvatski pjevač, Dalmatinac, Splićanin, no kad mi je u jednom trenutku počeo 'je*ati srpsku mater', prekinuo sam ja telefonski razgovor", kaže Cindori u priopćenju te dodaje da su taj razgovor slušale još četiri osobe koje su s njim bile u restoranu jer je uključio zvučnik na mobitelu.

Zoričić poriče da je bio vulgaran te tvrdi da protiv Srba nema ništa, naprotiv. "Lani je Đorđe Balašević postao počasni građanin Pule i dobio svoju klupu. Ja godinama surađujem sa srpskom zajednicom grada Pule", kaže Zoričić.

Taj slučaj uskoro bi se mogao naći i na sudu jer je Cindori angažirao pulskog odvjetnika, koji, kako kaže, upravo podiže tužbu.

"Koristim ovu priliku da se još jednom u ime cijelog tima Hiljadarke ispričam našoj vjernoj publici koja je kupila kartu jer u ovakvoj atmosferi i pod ovakvim linčom koncert, nažalost, ne možemo održati. Izražavam veliko i iskreno žaljenje svim građanima Pule, koji su nakon jednog problematičnog, poročnog gradonačelnika sad dobili još goreg gradonačelnika, čovjeka koji iz nama nepoznatog razloga mrzi Srbe i čak Hrvate optužuje da su srpska smeća", kaže Cindori.