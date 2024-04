Milanović s Kleka poručio: ''Plenković je gotov, ide u Bruxelles naplaćivati WC"

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj na Kleku. Nakon uspona obratio se novinarima.

Rekao je da za kriminalne radnje nitko ne odgovara jer se svakoga štiti te poručio da Plenković ''na ovaj nasilan način više neće voditi Hrvatsku''. Ocijenio je da je Hrvatska moralno devastirana te da ljudi koji žive na plaći žive teško, a ''živjet će još teže ako HDZ ostane na vlasti''.

''Ova vrsta poruka – glasaj za mene i dobit ćeš godinu dana staža. Kao akcija u trgovačkim lancima koji ovdje masno zarađuju. Plenković govori o ljudima o stabilnosti. Takva stabilnost, koju nameće HDZ, vodi u mentalnu bolest'', kaže Milanović.

Objasnio je da se opozicija bila ''malo opustila''.

''Dozvolili su tim razbojnicima da sve otmu. Četiri godine sam pružao fini otpor, onda grubi otpor, onda brutalni otpor, a bit će još grublji. I Ako bude imalo pameti i razuma kod onih koji idu na izbore, Plenković je gotov, on ide u Bruxelles naplaćivati ulaz u WC ili što već, neka si spremi sendvič'', rekao je Milanović.

Komentirao je i svoju objavu u kojoj je pozvao građane da glasuju za sve osim za HDZ.

''Ne bih trebao to raditi? Pa oni ne bi trebali krasti. Ja bih trebao raditi puno konkretnije stvari. Na prošle izbore nisam izašao? Pa tko se promijenio ja, ili su se promijenile okolnosti. Dakle došli su divljaci koji nemaju mjere, koji kradu i otimaju. Koji za državne odvjetnike dovode kriminalce i onda kažu – da samo ranije znao ne bih tako. Pa znao je prije nego što je Sabor o tome odlučivao, pa zašto nije zaustavio proces'', rekao je i dodao da je probao s njima surađivati jer je to ''civilizacijski''.

''Pa vidiš da je to teško, pa je nemoguće, pa krši Ustav, pa nameće nekakve epidemiološke mjere koje su smislili najgluplji među najglupljima i to bez dvotrećinske većine u Saboru, pa vidiš da neki luđak zapuca na Markovu trgu, pa ovaj odleti u Bruxelles i optuži mene za to. To nije normalan čovjek i ja vidim da imam posla s nekim čudovištem koji se transformira kao slika Doriana Greya'', rekao je Milanović na Kleku dodajući kako je pokušao na fin način, ali ''nije išlo''.