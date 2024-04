FOTO Ovo je napadač iz Sydneya: Uletio u šoping centar s nožem u rukama i onda je nastao kaos, policija mu presudila

Traje velika policijska akcija nakon izvješća o više osoba koje su izbodene nožem u trgovačkom centru u blizini plaže Bondi u Sydneyju. Prema prvim informacijama, ubijeno je najmanje šestero ljudi, uključujući i napadača.

The Guardian piše da je napadača upucala policija. Ozlijeđenima, čiji točan broj nije službeno objavljen, pomoć je pružena u bolnicama. Vlasti za sada ne isključuju mogućnost da je riječ o terorističkom napadu.

Policija je prema neslužbeni informacijama ubila jednog muškarca koji je nožem ubadao posjetitelje trgovačkog centra u Sydneyu.

This Aussie man took on the armed attacker in Bondi Junction Shopping Centre, Sydney - putting his own safety at risk to save others.

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija mlađeg muškarca s nožem u rukama kako se pokretnim stepenicama penje u šoping centar.

U napadu su ubijeno četvero ljudi, a sedmero ih je najmanje ozlijeđeno.

