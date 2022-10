Čelnici država članica Europske unije okupljaju se u Bruxellesu na redovitom jesenskom samitu na kojem je glavna tema energija i rat u Ukrajini. Samit prati reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

U Bruxellesu je u tijeku samit Europskog vijeća. Šefovi država i vlada 27 zemalja članica, među kojima je hrvatski premijer Plenković, raspravljaju o energetskoj krizi. Pokušava se postići dogovor o mjerama koje bi zaustavile divljanje cijena energenata. Na stolu je više prijedloga, među kojima je zajednička kupovina na tržištu, te ograničavanje cijena. Na dnevnom redu je i situacija u Ukrajini.

"Mislim da se približavamo jednom kompromisu koji će omogućiti da cijene ostaju priuštive, a da pritom imamo opskrbu plinom. Nije poanta da kažemo nećemo plaćati iznad te i te cijene, pa da onda sad plin kupuje neko drugi", poručio je premijer Plenković iz Bruxellesa.

Samit prati reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović. Na pitanje može li se očekivati dogovor oko ograničenja cijene plina, odgovara: "Nije nemoguće, ali mislim da će to teško ići. Što se tiče zajedničke nabave, tu neće biti problema, jer je zakonski prijedlog već gotov, ali što se tiče ograničenja cijene plina to je definitivno najvrućije i najkontroverznije pitanje među zemljama članicama.

Veliku gužvu i prašinu je digao 200 milijardi eura težak energetski paket kojeg je napravila Njemačka kako bi zaštitila najjaču ekonomiju Europe. No, sve to bi oslabilo ekonomije drugih zemalja članica koje su iscrpljene pandemijom.

Pitanje je indeksa po kojem će se izračunavati cijena plina. Zato bi bilo dobro da političari večeras postignu dogovor kao glavnu platformu za ono što će kasnije raditi struka. Nizozemski indeks koji je aktualan je vrlo visok. Britanski je puno povoljniji, ali njega ne žele iz političkih razloga.

Ideja je da se napravi zajednički EU indeks po kojem bi se obračunavala cijena plina. Njegova definicija zvuči poput traženja kvadrata kruga. Ne smije biti previsok, ne smije biti nizak da ne bi obeshrabrio prodavače plina, a ne smije biti prenizak da se plin ne bi previše trošio.

Za sada je u nekom prijedlogu je da se on izračunava na dnevnoj bazi. Za Hrvatsku je dosta bitno da se cijena struje ne veže za cijenu plina, generalno, već da se to izračunava od zemlje članice do zemlje članice.

Španjolski premijer je najavio da će se ubrzati gradnja plinske infrastrukture preko Pireneja do Španjolske. Španjolska i Portugal su zemlje koje su zbog svog geografskog položaja vrlo rano razumjele da su teško dostupne plinskoj infrastrukturi i imaju jako puno LNG terminala", javlja reporterka Ivana Petrović.

