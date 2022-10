Rad nedjeljom uskoro bi u cijeloj državi trebao biti reguliran, no država još ne otkriva sve detalje. Ipak, radnici to mahom pozdravljaju. A redakciji Dnevnika Nove TV javila se jedna radnica koja je ispričala kako mjesecima radi bez ijednog slobodnog dana. Sve to pred očima iste države.

"Posla ima“, kaže poznati splitski čistač cipela Naser Aasanov Papec. Stiže mu novi zakon koji regulira rad nedjeljom, no taj zakon, kaže, za njega ne važi. "Meni zabrana može stati samo kad idem na Lovrinac, na groblje“, kazao je našalivši se da nedjeljom mora raditi, budući da bi ga Splićani u suprotnom zadaviti.

Neki od Splićana su već imali susret s neradnim nedjeljama. "Nisam protiv a nije baš ni da podržavam“, kazao je jedan Splićanin prisjećajući se svog djetinjstva kada trgovine nisu radile nedjeljom.

Jedna od slavonskih općina u kojima rada nedjeljom nema već duže je Satnica Đakovačka.

"Bože moj, dođeš u subotu, kupiš i dobro“, kazao je Mirko iz Satnice Đakovaćke, a slično misli i njegova sumještanka Jelica. "Naviknuli smo. Sve što treba kupimo subotom, a nitko još nije umro od gladi“, kazala je.

"Gdje su tu prava radnika?"

No, u Hrvatskoj ima radnika koji rade bez ijednog slobodnog dana. Dnevniku Nove TV javila se radnica iz okolice Zadra.

"Ljeti nemam ni jedan slobodan dan. Ni ponedjeljkom ni utorkom ni srijedom. Od lipnja do danas oni su nama dužni oko osamnaest slobodnih dana, a možda i više. Ovu jesen dobivamo slobodan dan na treću nedjelju“, žali se.

"Gdje su tu prava radnika“, pita se. "Kad mi tražimo svoja prava onda kažu da damo otkaz. A zašto? Jer je država dopustila, njima je dopušteno da se s nama poigravaju“, pojašnjava.

Ta ista država sada tvrdi - od ukupno 52 nedjelje u godini, radnih će biti njih 16. Tko odbije rad nedjeljom, ne bi trebao dobiti otkaz.

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever smatra da je ovih šesnaest nedjelja previše. "To ne bismo htjeli jer jedna ozbiljna zemlja mora biti svjesna da zapravo trgovine nedjeljom ne bi trebale niti raditi“, kazao je poručivši da su bili protiv rada nedjeljom i da ostaju pri tome.

U Njemačkoj i Austriji primjerice, trgovine ne bi trebale raditi, ali postoje brojni izuzeci. Našem premijeru je bitan - balans "Sedamdeset posto građana želi da se ne radi. Naravno, u turističkoj zemlji postoje određene iznimke“, rekao je premijer Andrej Plenović.

Ta iznimka bi mogla biti turistička sezona. A tada ima i najviše posla.

Kako mali trgovci gledaju na neradne nedjelje?

"Savez udruga malih trgovaca kao krovna organizacija neovisnih hrvatskih trgovaca, kao uostalom i svi poduzetnici, inače ne podržava neke mjere koje ograničavaju naše poslovanje, no smatramo da je uvođenje neradne nedjelje je jedna socijalna mjera“, kazao je predsjednik Saveza udruga malih trgovaca RH Damir Aščić te nastavio: "Mi bismo podržali tu mjeru, ali tražili bismo da svaki poslovni subjekt koji je naslonjen na sličan posao što mi radimo isto tako dobije tu ograničavajuću mjeru."

"Konkretno, to se odnosi na pekare, kioske i benzinske postaje. Ako ne radimo mi, ne rade i oni“, poručio je.

O potencijalnim neugodnim i negativnim posljedicama Aščić upozorava na pad prometa i na višak radnih mjesta. "Naš Savez će sigurno podržati ove mjere, ne će otpuštati radnike“, kazao je dodavši kako ne vjeruje da će se dogoditi neki veći poremećaj.

"Pozdravljamo ovaj dio mjere koji bi se odnosio na mjere da bude 16 radnih nedjelja gdje bi se podržalo neke naše članice koje ovise o turizmu pa i neke članice koje imaju specifične poslove“, kazao je Aščić te poručio Vladi RH da malo veću pažnju obrati na neovisne trgovce koji nisu u istim uvjetima nabave kao veliki. "Imamo puno više ulazne cijene od velikih, a stavljeni smo u isti koš s njima. To je veliki problem nas neovisnih trgovaca“, poručio je.

Upitan je li mu poznato tko će određivati tih šesnaest radnih nedjelja, kazao je kako vjeruje da će biti nekih tehničkih problema "Mi ćemo se preraspodijeliti unutar naših firmi. Ako ne radite preko godine, morat ćete zaposliti dodatne ljude“; zaključio je.

