Milanović sudjeluje u akciji "Boranka", a nakon toga je odgovarao na pitanja novinara.

Predsjednik Republike Zoran Milanović kazao je da ga je premijer Andrej Plenković, kad ga je usporedio sa saborskom zastupnicom Karolinom Vidović Krišto, nazvao osobom odgovornom za teroristički napad.

"Sam ga je tako klasificirao. Moje nekakve izjave je povezao sa suludim napadom na zgradu Vlade i na policajce. Čovjek koji je u stanju to izreći, koji vodi hrvatsku Vladu, u principu može reći bilo što", rekao je Milanović.

"To je čovjek koji ne bira sredstva. I u obrani digniteta i javne komunikacije dopušteno je sve. S obzirom da je najveći pritisak koji je doživio u životu nekakav nasumičan faul na basketu koj nije išao njemu u korist, sad će se morati gurati malo jače. To je tvrda kohabitacija, nije za kilavce", dodao je Milanović.

"Ja Vladi ne podmećem tamo gdje ne znam", rekao je Milanović. "Ali kad te netko proglasi teroristom, onda ne možeš prema njemu biti nježan proljetni pupoljak", istaknuo je Milanović.

Milanović o HDZ-u

O izjavi premijera Andreja Plenkovića da je sadašnji HDZ drugačiji od nekadašnjeg i da neće dopustiti da se HDZ tako tretira kaže da u tome svemu ima jako puno "muteža".

"Hoću ja dopustiti da me nazivaš motivatorom terorista? Pogledaj malo u svoje oči. Tražiš trunku u tuđem, a ne vidiš balvan u svojem. Ljudi će tumačiti ono što hoće. To je demokracija i politika, a to je ono što je Plenković u svojem razvoju propustio jer je od 2002. do 2010. bio u Bruxellesu i Parizu uz kavu i kroasane. To je biografski fakt. Osobe od povjerenja tada u HDZ-u su osobe od povjerenja i sada u HDZ-u", rekao je Milanović i naveo, kao primjer, Branka Bačića.

"U politici su, kao i u šijanju, gruba igra. To je to. Ako nećeš, idi plakat doma i dosta više tog cmizdrenja i plača da netko nekoga vrijeđa. Ako je netko nekog uvrijedio - to je Plenković. Ako je netko slagao - to je Plenković. To nismo čuli ni od Sanadera ni od Jadranke Koros. Plenković pod normalno o ljudima govori da su lažovi. On i njegovi yutelovci. Yutel je relativizirao rat u Hrvatskoj - to je činjenica. Moje mišljenje je da su ti ljudi ništarije", dodao je Milanović.

Navodi da se premijer Plenković boji da će mu netko nešto u Bruxellesu zamjeriti. "Mora si tamo napraviti mjesto kad ovdje propadne", kazao je.

O presudi Sanaderu

Za Ivu Sanadera kaže da je opet osuđen. "Osudila ga je žena, vjerojatno ću ženu predložiti za predsjednicu Vrhovnog suda", rekao je Milanović. "To su Markovi konaci", dodao je i rekao da postupak još nije gotov.

"Slutim da to sve neće biti brzo gotovo. Ono što je utvrđeno, a utvrđeno je da je tajnik te stranke Branko Bačić uzeo ogroman iznos u prisustvu stranačke blagajnice i to je tamo stajalo 10 mjeseci. Ljudi mogu biti sretni što nisu optuženi za osobnu organizaciju. No, organizacija je morala biti optužena. To neka predsjednik objasni", poručio je Milanović.

Iz Ureda predsjednika o Koloni sjećanja

Ured predsjednika Zorana Milanovića priopćio je da će Milanović odati poštovanje žrtvi Vukovara na način primjeren situaciji u kojoj se nalazimo. U priopćenju se ističe da Kolonu sjećanja u Vukovaru čine ljudi, a ne političke elite.

Milanović smatra da dolazak velikog broja ljudi u Vukovar može biti opasno za zdravlje ljudi i uzrokovati širenje pandemije.

Priopćenje Ureda predsjednika prenosimo u cijelosti.

"Predsjednik Republike smatra kako obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje 18. studenoga kolonom sjećanja u gradu Vukovaru ima istinski značaj samo ako je otvoreno za sve građane koji žele iskazati svoje poštovanje i zahvalnost poginulima i nestalima u Vukovaru, a ne samo za odabrane i političke elite. Kolonu sjećanja u Vukovaru čine ljudi, a ne političke elite.

U postojećoj situaciji, zbog pandemije izazvane koronavirusom, dolazak velikog broja ljudi u kolonu sjećanja u Vukovar može biti opasan za njihovo zdravlje i uzrokovati daljnje širenje pandemije. Dvostruka pravila, očito politički uvjetovana, prema kojima se u gradu Vukovaru iznimno dopušta okupljanje velikog broja ljudi - kakvo je zabranjeno širom Hrvatske - neodgovorna su i prema Vukovaru i prema građanima.

Počast žrtvi Vukovara u ovoj se situaciji može i mora odati na dostojanstven način, bez političkih kalkulacija, dvostrukih pravila i ugrožavanja zdravlja građana. Predsjednik Republike odat će poštovanje žrtvi Vukovara na način primjeren situaciji", priopćeno je iz njegova Ureda.

Sudjeluje u volonterskoj kampanji

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjeluje u subotu u volonterskoj kampanji pošumljavanja požarišta Dalmacije "Boranka" na području splitskog naselja Gornje Sitno. Kampanja "Boranka" najveća je volonterska akcija pošumljavanja požarišta u cijeloj Europi koja se održava treću godinu za redom.

Uz predsjednika RH Zorana Milanovića, akciji prisustvuju i zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Luka Brčić, zamjenik gradonačelnika Grada Splita Nino Vela, te predstavnici organizatora Saveza izviđača Hrvatske, HGSS-a i Hrvatskih šuma.

U akciji pošumljavanja požarišta na Mosoru sudjeluju i volonteri Splitskog skautskog zbora, pripadnici Hrvatske ratne mornarice, planinari te ostali građani.