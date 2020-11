Predsjednik Zoran Milanović u Trogiru je ponovno komentirao nesporazume s premijerom Plenkovićem o sazivanju sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. Ponovno nije želio reći ništa o putovanju na Mljet.

''Jučer mi se premijer osobno direktno obratio preko pisma, vezano za Nacionalnu strategiju razvoja. Dakle to može. Tražio sam da u tijelo uđu i predstavnici oporbe jer su tamo svi i planinari i filatelisti. A za VNS nam pismo šalje predstojnik ureda, kaluđer, vladika'', objašnjavao je što mu je sporno predsjednik Zoran Milanović.

Poručio je da je premijer odbio sudjelovati u raspravi o kršenju prava Hrvata u Federaciji BiH. ''On je preko svog šefa kabineta poručio da to treba jednom širom temom obuhvatiti, od položaja Hrvata na Novom Zelandu i Antarktiku. Bježi od te teme, to će morati objašnjavati ne meni nego drugima'', istaknuo je.

Ponavlja da ubuduće sjednice VNS-a trebaju biti po zakonu. '' Već sam ga zvao i pisao mu, ne znam gdje je kraj'', rekao je. Ponovio je da su jučer dobili dva pisma, jedno direktno za Nacionalnu strategiju. ''Ovo drugo mi piše preko kaluđera'', ponavlja.

''Imali smo Nacionalni odbor za praćenje pregovora s Europskom unijom i svi su bili unutra, sad imamo Nacionalnu strategiju i nisu svi unutra'', rekao je. Na pitanje vjeruje li u dogovor o Nacionalnoj strategiji, rekao je da se dogovor postiže prije nego što se to bubne u Saboru. Za strategiju je rekao i da je velebni seminarski rad.

O presudi Sanaderu

Za presudu Ivi Sanaderu rekao je da ju je komentirao i prije 6 i pol godina kad je bila prvostupanjska presuda. ''Sad se to još to vucara'', naglasio je objašnjavajući kako dugo u nas traju procesi. Ponovio je da je protiv toga da na sjednicu VNS-a dođe glavna državna odvjetnica, ali naglašava da se i o dugotrajnosti postupka treba raspravljati na toj sjednici. Komentirajući presudu Sanaderu i HDZ-u rekao je da mu je nevjerojatno da netko dođe s ceste i to šef Carine i donese trorbu s novcem. ''Neki ljudi poput tadašnjeg tajnika stranke mogu biti sretni'', osvrnuo se.

''I sad bih doletio da nije maglovito''

Za Povjerenstvo za odlučivanja za sukob interesa koji je otvorio predmet njegova odlaska na Mljet rekao je – ne može. ''Neka mi ukinu imunitet, pa ću svaki dan odgovarati svima'', naglasio je čudeći se da se otvara i slučaj navodnog odlaska na pogreb supruzi Jože Manolića na kojem, tvrdi, nije bio. ''To je moj posao, ja radim, letim helikopterima, doletio bih i sada, ali je maglovito'', poručio je. Naglasio je da je na Mljetu i instalacija Hrvatske vojske. ''Neka malo misle, hoću ja njih pitati hoću li jesti nakon toga, hoću li se okupat, a nisam se kupao tri godine u moru...'', istaknuo je. Kaže da je sad do Trogira došao automobilom kojem nije bio dosta jedan tank benzina. ''To je skupo'', objašnjava.

Hoće li ići u Vukovar?

''Ispast ćemo budale'', odgovorio je na pitanje hoće li ići u Vukovar. Sporno mu je što su donesene posebne mjere za Kolonu sjećanja. Kaže da to sve ima smisla samo ako je mnoštvo ljudi, a ne 500. ''Ali ako ih je 5000 ili 10.000, to je opasno, za to netko snosi odgovornost'', poručio je. Kaže da je će biti i drugi i treći val, ako se ne procijepimo, a kaže da vjerojatno nećemo stići.

Rekao je da će se cijepiti kad dođe cjepivo, a na pitanje treba li uvesti strože mjere rekao je da je sljedeći korak jedino zatvaranje ugostiteljskih objekata. ''Mi smo u izvanrednom stanju, tko god mi kaže da nismo u izvanrednom stanju, moram mu opipati puls i pogledati zjenice'', rekao je Milanović. Za Vukovar je rekao da će biti ruglo Europe i da će ih gledati kao lude ljude. ''U takvoj predstavi je neodgovorno sudjelovati'', zaključio je.