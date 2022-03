Predsjednik Republike Zoran Milanović obišao je izložbu "Žene i tehnika-izložba rodno inkluzivne tematike" u prigodi obilježavanja Međunarodnog dana žena u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu.

''NATO u Gruziji? Tome ću se suprotstaviti'', poručio je predsjednik Republike Zoran Milanović nakon što je obišao izložbu "Žene i tehnika-izložba rodno inkluzivne tematike" u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu prigodom obilježavanja Međunarodnog dana žena.



Doduše, rekao je da o NATO-u u Gruziji ništa ne zna, ali ponovio je da će se tome suprotstaviti. Komentirao je i situaciju u BiH i kazao da BiH nije Rusija ili Ukrajina.



Što se tiče novoga ministra Ivana Paladina, rekao je da za njega nije čuo i dodao: ''Mislim da će Banija i Zagreb biti u trećem ili četvrtom planu''.



Spomenuo je da Paladina ima pozamašnu imovinu i da je uvijek kad je netko ima tu i pitanje kako ju je stekao.



Što se tiče sankcija prema ruskim državljanima i tvrtkama, naglasio je da tu treba biti oprezan.



Prošloga tjedna Milanović je osim rata u Ukrajini i stanja u regiji komentirao ovlasti DORH-a kazavši da su prevelike i da će idućih dana reći nešto više na tu temu: ''DORH ima velike ovlasti. U redu. Neograničene ovlasti? Ne dolazi u obzir. To je kao da zapovjednik vojske tenkom ide na kavu. Ljudi bi se smrznuli od straha. Ni ja ne mogu izvesti tenk iz vojarne bez procedure, ali DORH može uhititi koga želi''.



Rad Državnog odvjetništva Milanović je bio komentirao u kontekstu slučaja Darka Horvata, koji je u trenutku uhićenja bio ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine.



Kazao je i da je premijeru Andreju Plenkoviću rekao da će on biti sljedeći te da će, ako se tome suprotstavi, imati njegovu podršku: "DORH ima ogromne ovlasti bez ikakvog nadzora. Tko kontrolira DORH? Ja ne vjerujem nikome. Sutra će, figurativno, uhapsiti Plenkovića. Postoji razlog zašto postoji imunitet. Date li nekome prekomjernu silu, koristit će ju refleksno".



Hrvatski predsjednik prije nekoliko dana je ustvrdio i da su hrvatski problemi veći od ukrajinskih: ''Problemi koje Hrvatska ima i koje živi su veći od ovih u Ukrajini. Hrvatski problemi. Puno veći. Nisam to potezao, sad ste me pitali. Ja ne znam imamo li mi ministra nadležnog za obnovu. Sad najavljuju postupak protiv još jednog ministra. Čudi me da ga nisu uhitili. Imam neke stvari koji bih podijelio s javnosti...''



Vlada je dan ranije donijela odluku kojom je temeljem zahtjeva USKOK-a, skinut imunitet ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću. Također, Plenković je najavio da će ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica poslati u postupak javnog savjetovanja izmjene i dopune Zakona o Vladi, a kojima će se propisati da se za koruptivna kaznena djela za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti protiv člana Vlade kazneni postupak može voditi i bez odobrenja Vlade.