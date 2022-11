Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata općine Majur u Sisačko- moslavačkoj županiji.

Po završetku prigodnih govora i otkrivanja spomen-obilježja mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata na lokaciji Vasića Bare, Milanović se kratko obratio medijima.

Osvrnuo se na odluku o obučavanju ukrajinskih vojnika koja je na stolu u Bruxellesu, a gdje su trenutno ministar obrane Mario Banožić te ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

"Nisu tu ministri bitni. Neću dati suglasnost. Otišao je gore bez ikakve moje prethodne suglanosti. U ovoj zemlji nekog reda mora biti. Što se tiče toga da Grlić Radman očekuje političku odgovornost, o tome bi Sabor mogao nešto reći. Dakle, čovjek je otišao gore i preuzeo je u ime Hrvatske kateogričku obavezu i prekršio je Ustav. Nek ide u Sabor. Ako dvije trećine zastupnika tako odluči, ja ću se s time usuglasiti, nemam druge. Imamo posla sa običnim seoskim nasilnicima koji nas dovode pred gotov čin", rekao je Milanović.

"Grlić Radman je otišao, gurnuo se u prvi red kao mali štreber i digao prstiće 'mi ćemo prvi, mi ćemo prvi'. Možemo razgovarati o biti priče. Velika većina hrvatskih građana je protiv toga. Sve mi je jasno. Tu nama nema mjesta. Dakle, vrhovni zapovjednik izdaje zapovjedi i naredbe, suglasnosti. Mišljenja davat neću jer nisam ured za zakonodavstvo. Ali, to što su napravili gospoda iz Vlade, da su otišli u Bruxelles i da su bez ikakvog dogovora sa predsjednikom Republike rekli hrvatski stav. Neće se nikad naučit redu, jer su nasilnici. Ali svaka sila ima kontrasilu", dodao je Milanović.

Komentirao je i činjenicu da su proračunom predviđena veća izdvajanja za ministarstvo obrane. "Ok, to je za avione. To znači da za sve ono drugo što je možda i potrebnije od aviona novaca neće biti. Dakle zadovoljan - kad tako gledamo ne. Ako ti sva nova sredstva idu za avione, tako da si kupiš tri para vrhunskih cipela, a hodaš gole stražnjice. To može neko vrijeme tako. Nama nedostaju stvari koje su jednako važne, ako ne i važnije od zrakoplova, koje su dio redovnog održavanja", rekao je Milanović.

Osvrnuvši se na odnose s Bosnom i Hercegovinom, Milanović je rekao kako smatra da izjave koje daju bošnjački unitaristički političari vrijeđaju Hrvate.

"Majke Srebrenice su politička organizacija. Nakon onoga što su napravile, ja sada nemam više nikakve dvojbe. Dakle, Majke Srebrenice su na moj, i poziv Kolinde Kitarović, dolazile u Knin 2015. godine i pjevale ode Hrvatskoj. Cijela moja politička povijest pokazuje da nisam nikakav islamomrzac, i da nemam nikakav negativan stav prema Bošnjacima i Srbima. Po Kordunu su me zvali da sam majka srpskog naroda", dodao je Milanović.

"Budite oprezni sa lijepljenjem etiketa. Ja sam oprezan sa lijepljenjem etiketa bilo kome, Srbima, Bošnjacima, jer znam kako se Hrvati osjećaju kada se njima lijepe etikete. Majke Srebrenice bi mogle provjeriti kakva je bila uloga Hrvatske u ratu u Bosni i Herecgovini. Hrvatska je Bosnu i Hercegovinu spasila. Hrvatska vojska je spasila Bihać, to je činjenica. To su fakti. Hrvatski vojnici su ginuli da bi potisnuli vojnike Republike Srpske. To armija BiH nije mogla. Ne očekujem zahvalnost, ali to su činjenice", istaknuo je Milanović.

Novinari su upitali Milanovića i hoće li pomilovati Josipa Perkovića i Zdravka Mustača. Jednoznačan odgovor nije dao.

"Iznio sam svoje stavove u zadnjih nekoliko godina. Što se novo pojavilo? Nekakav tekst u nekim novinama. Rekao sam sve što sam imao. Gledam oko sebe, čudim se, ne mogu vjerovat kako se ljudi ponašaju i što im sve pada na pamet. Perkovića i Mustača ne poznam, nikada ih nisam u životu vidio, nemam nikakve osobne inklinacije i sklonosti. Ali gledam, gledam i čudim se", zaključio je Milanović.