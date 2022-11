Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj prisezi 36. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u Požegi. Ondje je odgovarao na pitanja novinara o obilježavanju Dana pada Vukovara te se, između ostalog, osvruno i na priopćenje Majki Srebrenice u kojem su ga nazvale fašistom.

Predsjednik Zoran Milanović je u Požegi dao izjavu za medije te odgovarao na pitanja novinara. Pritom je govorio i obilježavanju Dana pada Vukovara 18. studenog. Rekao je da se pritom neće sresti s Miloradom Pupovcem.

"Ja kad sam kod njegovog načelnika došao u Borovo Selo, frajer je pobjegao. Bacio se u Dunav da me ne mora gledati. To je njegov načelnik iz SDSS-a", rekao je predsjednik.

"Protokol je najavio da dolazim i da bih htio popiti kavu s njim, a čovjek je pobjegao. Dobio je nalog iz Beograda ili Zagreba da se ne smije naći sa mnom jer je bila napeta situacija", dodao je.

Ovo je paket kovanica koji ćemo uskoro moći nabaviti za sto kuna: Ne smijete ih odmah koristiti

Pokrenuta istraga zbog smrti u staračkom domu: Sumnja se da je troje okrivljenika odgovorno za smrt 18 osoba

Zatim je rekao da Pupovac nije predstavnik Srba u Hrvatskoj.

"On je predstavnik dva posto Srba i to je legitimno. Možda 10 posto, ali nema više od toga. On radi što hoće. Ovo je slobodna zemlja. Ja sam se borio za ćirilicu u Vukovaru jer je tako bilo po zakonu. Ja sam svoje dao, potrošio dosta vremena i živaca da bih pomogao nekome tko ne traži pomoć, nego novac", rekao je.

Osvrnuo se na priopćenje Majki Srebrenice

Milanović je u Požegi na svečanoj prisezi 36. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u Vojarni "123. brigade HV". Ondje se osvnuro i na tvrdnje udruge Majke Srebrenice, koje su mu poručile da je fašist koji glumi demokrata.

"Bakir Izetbegović hvali se pred kamerama da im piše to priopćenje. Zadnje priopćenje na Twitteru je moralna katastrofa. Od ovog trenutka je to za mene još jedna politička organizacija", rekao je.

"Napisali su da sam fašist koji glumi demokrata. Dakle, ja sam fašist koji već 20 godina to suspreže u sebi i ponašam se kao demokrat. Jesam li ja fašist ili masovni ubojica, to u ovoj fazi nije utuživo jer ja tako ne djelujem", dodao je Milanović.

Dignuli borbene avione: Američke vlasti upozorile grčku policiju da je u avionu sumnjiva osoba

Ostajemo li bez ljudi koji će raditi u školama? "Mladi ljudi jednostavno ne žele uložiti veliku energiju i malo od toga dobiti"

Rekao je da je bio u Srebrenici, da se borio za prava svih manjina, pa i Bošnjaka, iako su njihova prava, istaknuo je, puno veća od prava Hrvata u Bosni i Hercegovini.

"Recimo da sam fašist. Dobro, ali ja glumim demokrata. Ja djelujem kao demokrat, moje ponašanje je demokratsko, ali i kritično prema svim bitangama i onima koji dopuštaju da im manipuliraju bitange na ovakav način", rekao je.

Zatim je spomenuo i vandalizam nad spomen obilježjem poginulim Vukovarcima na Kupresu.

"To je kukavički, ciganski. Ne romski, ciganski. Na sred visoravni, usred noći doći to razbijati. Kukavički i bijedno", zaključio je predsjednik.