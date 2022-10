Predsjednik Nacionalnog zdravstvenog vijeća (NZV) Darko Chudy ocijenio je da je reforma zdravstvenog sustava goruća tema hrvatskog zdravstva te dodao kako tome pripadaju i problemi koje su na štrajku nedavno iznijeli mladi liječnici.

Nacionalno zdravstveno vijeće održalo je u subotu prvi put sjednicu u Osijeku, a prof. dr. sc. Darko Chudy je istaknuo da teme o kojima su govorili mladi liječnici "gore" već prilično dugo, unatrag deset godina.

"Riječ je o velikom broju sposobnih mladih liječnika koji mogu naći posao u inozemstvu i mogu otići van", rekao je te upozorio da Hrvatskoj odlaze najvrjedniji kadrovi.

Chudy: Privatizacijom zdravstvenog i drugih sustava, prestaje postojati državni sustav

Na koji način to sada reformom zdravstva spriječiti?, upitao je i dodao kako je veliko i pitanje - kako sačuvati javno zdravstvo u Hrvatskoj.

Upravo to će, rekao je, mladi ljudi i buduće generacije više osjetiti na vlastitoj koži nego stariji.

Prema njegovim riječima, ako se novac iz državnog budžeta slijeva u privatne klinike i poliklinike, slabi se javno zdravstvo koje mora biti pristupačno svima i koje nosi određeni standard hrvatske države.

Chudy smatra da "privatizacijom zdravstvenog sustava, redarstva i školstva prestaje postojati državni sustav".

"Koliko će se tu moći napraviti i kako će se to izvesti je pitanje na koje do sada nemamo odgovor", rekao je i dodao da se Nacionalno zdravstveno vijeće "bavi čime može i što dopušta ministar zdravstva", a to je izbor klinika, referentnih centara i još neka druga pitanja.

Članica Vijeća Jasminka Milas Ahić istaknula je da se raspravljalo o aktualnostima vezanim uz klinike, kliničke bolničke centre, referentne centre i pitanjima vezanim uz zdravstvenu zaštitu, odnosno zdravstvenu politiku.

Nacionalno zdravstveno vijeće se bavi unapređenjem rada najviših zdravstvenih ustanova, u njihovom znanstvenom smjeru, ali i zdravstvenom radi što bolje skrbi, rekla je Milas Ahić te dodala da Vijeće određuje i centre izvrsnosti u Hrvatskoj po pojedinim bolnicama i drugim ustanovama koji odrađuju upravo taj dio najbolje zdravstvene skrbi za pacijente.

Sjednici NZV-a je, uz zamjenika osječko- baranjskog župana Mate Lukića, nazočio i zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin koji je naglasio da je područje zdravstva izuzetno važno za kvalitetu života na nekom području i da je Grad Osijek najveći donator osječkog Kliničkog bolničkog centra.

U protekle dvije godine oko milijun kuna je donirano za unapređenje usluge KBC-a, rekao je Vulin podsjetivši da je u tijeku i izrada projektno- tehničke dokumentacije novog KBC-a u Osijeku čija će investiciju biti najveća u povijesti za grad, ali će i značajno podići kvalitetu zdravstvene usluge, a time i kvalitetu života.