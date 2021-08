Predsjednik Republike Zoran Milanović koji je u petak bio u Vrbovcu na otvorenju 40. turističko-kulinarske manifestacije "Kaj su jeli naši stari" okupljenima je poruči da paze na zdravlje, a one koji se još nisu cijepili pozvao je da razmisle te da se cijepe.

U prigodnom obraćanju, Milanović, koji je ujedno i pokrovitelj, rekao je kako je turističko-kulinarska manifestacija "Kaj su jeli naši stari" čuvanje tradicije.

"Ja ovo što vi radite već četrdeset godina ne vidim kao turizam, nego vidim kao čuvanje tradicije, onoga što jesmo i onoga što jeste, to je vrednije", rekao je predsjednik.

Istaknuo je da je najveća vrijednost takvih manifestacija i događanja u tome da se čuvaju sjećanja. "Čuvate sjećanje i to materijalno sjećanje na nešto što je dio vas. I to je važno, i to se računa", dodao je.

"Pazite na zdravlje. Prije svega na svoje zdravlje, a onda ćete paziti i na drugoga. Mislite na sebe, cijepite se ako niste. Ako niste, razmislite opet pa se cijepite, a ako ne, dobro se najedite i dobro se provedite", zaključio je svoje obraćanje predsjednik Milanović.

Osim predsjednika Republike Vrbovčankama i Vrbovčanima te njihovim gostima obratili su se gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj i zamjenik župana Zagrebačke županije Damir Tomljenović. Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik za ekonomiju Velibor Mačkić, navodi se u priopćenju iz Ureda predsjednika.

Jubilarna 40. turističko-kulinarska manifestacija "Kaj su jeli naši stari" u Vrbovcu se održava od 27. do 29. kolovoza. Trebala je biti održana prošle godine, no bila je odgođena zbog nepovoljne epidemiološke situacije.