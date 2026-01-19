Galerija 10 10 10 10

Postoje automobili koji se ne nameću. Ne traže pozornost glasnim detaljima ni obećanjima, nego se polako ušuljaju u svakodnevicu i tamo ostanu. BMW X3 xDrive30d, oglašen na platformi Bijelo Jaje, upravo je takav: snažan, prisutan, ali nenametljiv.

U gradu ga je teško ne primijetiti. M-paket mu daje onu suptilnu sportsku crtu koja se vidi dok stoji ispred kafića, dok čeka na semaforu, dok se probija kroz jutarnji promet. Ono što se vidi samo je čista forma i precizne linije, koje odaju da je ovdje sve na svom mjestu.

Automobil za svaki dan i za sve planove: Upoznajte dizelaša koji voli otvorenu cestu, ali ne bježi ni od gužve (Foto: INSIDO d.o.o.)

Dizel kakav se danas očekuje

Ispod haube je 210 kW snage, ali taj podatak brzo prestane biti broj. Osjeti se u načinu na koji automobil reagira: mirno, samouvjereno, bez naglih trzaja. xDrive pogon radi tiho u pozadini, prilagođava se a da vozač ne mora razmišljati o njemu. Grad, obilaznica, brza cesta. Sve izgleda jednostavno.

Unutrašnjost je možda i najveće iznenađenje. Ne pokušava impresionirati futurističkim trikovima, nego nudi prostor u kojem se lako snaći.

Climatronic radi ono što se od njega očekuje, bez stalnog podešavanja, dok navigacija diskretno vodi, bez potrebe za dodatnim ekranima i improvizacijama s mobitelom.

Snaga za cestu, mir za grad

Parkirna kamera posebno dolazi do izražaja u onim situacijama koje svi znamo: uske gradske ulice, improvizirana parkirna mjesta, brzi manevri između sastanaka. X3 tada pokazuje onu drugu stranu luksuza: onu koja štedi vrijeme i živce.

Ono što se možda najviše cijeni s vremenom jest osjećaj da automobil prati ritam dana. Ujutro je ozbiljan i fokusiran, popodne opušten, navečer spreman za dužu vožnju izvan grada. Ne traži prilagodbu, nego se sam prilagođava.

BMW X3 xDrive30d nije automobil koji se objašnjava tehničkim specifikacijama, iako ih ima dovoljno da zadovolje i one koji vole brojke.

Više je riječ o atmosferi koju stvara. O osjećaju kontrole, komfora i diskretne dinamike, koji ostaje isti bez obzira na to vozite li se sami ili s društvom.

BMW X3 xDrive30d nije ekstreman i ne pokušava biti glasan. Umjesto toga, nudi onu vrstu kvalitete koja se prepozna tek u svakodnevnoj vožnji. I tu priča zapravo završava.

Više detalja i fotografija možete potražiti na platformi Bijelo Jaje.