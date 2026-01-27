FOTO Milanović obišao Zapovjedništvo HRZ-a: Piloti mu prezentirali Rafalee

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović održao je u utorak u vojarni Pukovnik Marko Živković sastanak s visokim vojnim dužnosnicima koji su ga izvijestili o spremnosti te trenutnim i budućim zadaćama koje stoje pred Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom.

U Zapovjedništvu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u Velikoj Gorici predsjednik se sastao s načelnikom Glavnog stožera OS RH general-pukovnikom Tihomirom Kundidom, zapovjednikom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadnim generalom Krešimirom Ražovom i zapovjednicima ustrojbenih jedinica HRZ-a, priopćeno je iz Ureda predsjednika.

Milanović posjetio Zapovjedništvo Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Foto: Ured Predsjednika

Na sastanku se razgovaralo o izazovima i potrebama HRZ-a koje treba osiguravati kako bi ratno zrakoplovstvo kao grana OS RH moglo izvršavati svoju Ustavom propisanu zadaću.

Istaknuto je kako su vojne sposobnosti koje ima ratno zrakoplovstvo i zadaće koje trenutno obavljaju ili će obavljati u budućnosti od velike važnosti za obranu suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.

Nakon sastanka, predsjednik Milanović je obišao vojarnu HRZ-a gdje su mu pripadnici 191. eskadrile lovačkih aviona prezentirali operativne i tehničke poslove te proces obuke za uporabu i održavanje višenamjenskih borbenih aviona Rafale.

Pri tome je poseban naglasak bio na standardima i procedurama za provedbu zadaće nadzora i zaštite zračnog prostora Republike Hrvatske u sklopu NATO-ovog integriranog sustava protuzračne i proturaketne obrane NATINAMDS-a (NATO Integrated Air and Missile Defence System). Predsjednik je obišao i 125. eskadrilu besposadnih zrakoplovnih sustava gdje je informiran o sposobnostima, organizaciji i obuci za uporabu Bayraktara TB-2.

Uz načelnika Glavnog stožera OS RH i zapovjednika HRZ-a, na sastanku s predsjednikom Milanovićem bili su zapovjednik 91. krila brigadir Christian Jagodić, zapovjednik 93. krila brigadir Tomislav Vacenovski, zapovjednik Središta za obuku HRZ-a Rudolf Perešin brigadir Davor Gren, načelnik Operativnog odjela zapovjedništva HRZ-a brigadir Mario Pleša, zapovjednik 191. eskadrile lovačkih aviona pukovnik Josip Perić, zapovjednik bojne zračnog motrenja i navođenja pukovnik Mladen Milardović, zapovjednik 125. eskadrile besposadnih zrakoplovnih sustava pukovnik Andrej Tijan i zapovjednik 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera bojnik Zvonimir Dalić.

Uz predsjednika Republike bili su savjetnik Predsjednika Republike za obranu Ivica Olujić i pročelnik Vojnog ureda brigadir Franjo Hrala.