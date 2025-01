Milanović planira veliki vojni mimohod za Oluju: Pogledajte što na to kažu vladajući

Nakon 10 godina ponovno će biti organiziran veliki vojni mimohod i to za tridesetu obljetnicu Oluje. Želi to predsjednik Zoran Milanović i to u Zagrebu.

U Vladi i HDZ-u koji je mimohod spominjao još prije Milanovića spremni su o tome razgovarati. U Kninu već negoduju, ali detalje proslave tek trebaju dogovoriti.

Prije deset godina okupili su se oklopnjaci, haubice, tenkovi, MIG-ovi - sva sila naoružanja i vojne tehnike. Zoran Milanović tada je bio premijer, a Kolinda Grabar-Kitarović predsjednica. Sada u drugoj ulozi, Milanović želi ponoviti vojni mimohod - 30 godina od Oluje.

"Dužni smo to svim hrvatskim braniteljima koji su branili i oslobađali Hrvatsku. Trebalo bi svakako razmotriti sve vojne, organizacijske i financijske aspekte i na sjednici Vijeća za obranu - čije sam sazivanje predložio predsjedniku Vlade i vjerujem da će se uskoro održati - kako bi se na vrijeme pristupilo pripremama i osiguralo sve preduvjete za njegovo održavanje 5. kolovoza u Zagrebu", poručili su iz Ureda predsjednika RH.

Službenog odgovora nema, ali u Vladi su spremni sjesti za isti stol s Milanovićem.

"Zasigurno da ćemo o tom pitanju u narednim danima razgovarati, ali to je jedno od pitanja za koje vjerujem da bi moglo biti tema Vijeća za obranu", rekao je potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved.

2015. godine nije išlo glatko. HDZ se protivio mimohodu koji je uoči Oluje htjela Milanovićeva Vlada, a sada to želi i Plenkovićeva. Prije premijera o toj je ideji progovorio i ministar obrane.

"Da li ćemo ga raditi za samu Oluju ili Dan državnosti, da li će biti ovdje u Zagrebu ili negdje dalje, o tome ćemo razgovarati i sjesti svi zajedno", rekao je ministar obrane Ivan Anušić u prosincu prošle godine.

Ivan Anušić u utorak se nije oglasio. Nakon najave velike vojne svečanosti Milanović ga ne štedi kritike.

"Tada je novopečeni član HDZ-a, Vasinog i Karamarkovog HDZ-a, Anušić, koji se vratio u HDZ nakon što je bio ne znam gdje, Kissinger iz Antunovca, bio u mimohodu protiv mimohoda. On se to usudio najavit bez mene, šta bi ja trebao reći da ću to spriječit? Ma neee", rekao je Milanović u prosincu 2024. godine.

O proslavi velike hrvatske pobjede u Domovinskom ratu političari su jasni.

"Tko je sam predlagatelj, toliko i nije važno. Važan je sadržaj, odnosno, poruka, a poruka je na dobrom tragu i apsolutno je kao Domovinski pokret podržavamo. Očekujemo slogu i to ne samo na 30. obljetnicu", rekao je gradonačelnik DP-a Ivan Penava.

"Rekao bih da bi to bilo pravo vrijeme da se nakon deset godina napravi mimohod u Zagrebu", rekao je saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk.

"Načelno nemam ništa protiv", rekao je saborski zastupnik Domina Igor Peternel.

Protiv su Kninjani koji već rade na pripremama i kažu - ne brane drugima da slave u svojim gradovima.

"Osobno smatram da bi to bilo pogrešno. Grad Knin je u to vrijeme centar Hrvatske. I primjereno je da se centralna proslava održava ovdje u Kninu. Smatram da se i taj mimohod treba održati ovdje u Kninu", rekao je gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić.

"Uvijek je bilo u Kninu, mislim da je red da se i dalje nastavi", rekla je Marija iz Knina.

"Ne znam kako će se oni dogovorit, ali od povijesti tu je bio početak, tako bi trebalo bit i dalje", rekao je Marko iz Knina.

Ne bude li opet sukoba i složi li se vrh države oko mimohoda - sve će morati biti kao po špagi. A desetljeće poslije - i vojska bi trebala pokazati puno moderniju opremu i čime se to sve ponosi.

Pročitajte i ovo Sastalo se Predsjedništvo HDZ-a Medved: "David Vlajčić dobio jednoglasnu podršku koalicijskih partnera"

Pročitajte i ovo krizirala Ivana Penavu Selak Raspudić o izboru novog ministra: "Na tu se poziciju uskače sa začepljenim nosom i u slučaju krajnje nužde..."

Pročitajte i ovo preplaćena "udruga potrošača" Zašto neću podržati bojkot: Ovo bi trebala biti prava meta!