Članovi HVIDRA-e okupili su se u Makarskoj na sportskim igrama. Osim sportom, bavili su se i politikom te istaknuli da političari moraju paziti što pričaju o braniteljima i hrvatskoj državi, ponovno kritizirajući predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca. Na okupljanju je govor održao i predsjednik HVIDRA-e Josip Đakić, koji je gostovao u Dnevniku Nove TV.

Vi ste član HDZ-a, a HDZ je u koaliciji s SDSS-om. Jesu li napadi usmjereni protiv gospodina Pupovca ili premijera Plenkovića?

Mislim da ni jedan napad nije bio usmjeren protiv gospodina Plenkovića niti je premijer, predsjednik Vlade i HDZ-a to doživio od HVIDRA-e. Mi smo samo stali, kao što nam to naš statut nalaže, u obranu nacionalnih interesa. Kada se povrijedi Republika Hrvatska, mi moramo reagirati.

Gospodin Plenković je rekao da je za to njega završena priča, a Pupovac ostaje u koaliciji. Hoćete li vi i dalje biti lojalni vodstvu stranke?

Ja sam 30 godina član HDZ-a. Uvijek se lojalno ponašam, kritički se osvrćem kada je to potrebno, na stranačkim tijelima raspravljam o bitnim stvarima. Što se mene osobno tiče, kao predsjednika HVIDRA-e, mogu postupati nešto drugačije nego što je uobičajeno i dužnost mi je da tako postupam.

Razgovarao sam danas s braniteljima. Oni su nezadovoljni i traže neku reakciju.

Vi ste mogli primijetiti da su danas na otvaranju igara burno pozdravili izaslanika predsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda. Doživio je jedan aplauz i skandiranje koje dugo nije doživio.

Imali ste oštar govor. Tražite sudski progon za one koji omalovažavaju hrvatske branitelje.

Točno, za one koji omalovažavaju hrvatske branitelje i hrvatsku domovinu. To je jasno, to stalno ponavljamo. I Državno odvjetništvo je pokrenulo izvide u pravcu otklanjanja mogućnosti da je netko povrijedio i učinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske u Članku 349. (Članak 349. Kaznenog zakona glasi: "Tko javno izvrgne ruglu, preziru ili grubom omalovažavanju Republiku Hrvatsku, njezinu zastavu, grb ili himnu, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.")

Jeste li spremni za prosvjede? Sjećamo se da ste nekada razvijali i šatore.

Mi smo uvijek spremni za svaki oblike demokratskog djelovanja ukoliko institucije ne odrade svoj posao. Ali, ja ću vam reći da su se HVIDRA RH i njezini pripadnici naratovali. Glavom kroz zid sigurno nećemo ići. Dok postoji mogućnost dijaloga, razgovarat ćemo o svemu. Kritički ćemo se osvrtati na sve što je bitno. Jedna lasta ne čini proljeće pa tako ni jesen jedan cvijet uveli.

