Predsjednica stranke GLAS Anka Mrak Taritaš u petak je ustvrdila kako je sada nedvojbeno jasno da su hrvatskoj javnosti o skupini Borg i Agrokoru lagali i premijer Andrej Plenković i njegovi ministri, pri čemu su uzurpirali državne institucije kako bi pomogli jednoj interesnoj skupini da pribavi znatnu imovinsku korist.

Cijeli postupak oko skupine Borg i Agrokora ukazuje na činjenicu da je ta priča bila velika laž i obmana hrvatskih građana, istaknula je Mrak Taritaš na konferenciji za novinare, dan nakon što je objavljen transkript svjedočenja o Agrokoru bivše potpredsjednice Vlade Martine Dalić pred DORH-om.

"Pokazalo se da su i premijer Plenković i ministar financija Zdravko Marić znali sve o skupini Borg, a usudila bih se reći i da je voditelj te skupine bio premijer", rekla je Mrak Taritaš ustvrdivši da je Plenković stavio Hrvatsku "u ralje HDZ-ova ortačkog kapitalizma" i pokazao da ne zna voditi državu.

Posebno se osvrnula na iskaz Zdravka Marića Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa o sudjelovanju na samo dva sastanka o Agrokoru, iako je objava transkripata pokazala da je bio na sedam ili osam sastanaka.

"Do sada se mislilo da samo Tomislav Karamarko teško broji do pet, no sad imamo i ministra financija koji broji samo do dva ", kaže Mrak Taritaš.

Što se tiče informacije da je Vlada dostavila Povjerenstvu netočne informacije o samo dva Marićeva sudjelovanja na sastancima, istaknula je kako je bez presedana da jedna državna institucija laže drugoj.

"Laže se institucijama, saborskim zastupnicima i kroz to svim građanima", rekla je Mrak Taritaš te ustvrdila da minimum pristojnosti zahtijeva od premijera da objasni građanima o čemu je riječ.

Upitana za rješenja koje bi GLAS ponudio za brodogradilišta u kojima ovih dana štrajkaju radnici zbog neisplaćenih plaća, ustvrdila je kako je odgovornost premijera i Vlade da odluče treba li Hrvatskoj uopće više brodogradnja i u kojem obliku.

"Transparentno i otvoreno javnosti treba reći pravu istinu - da se u Hrvatskoj ne mogu više graditi brodovi na način na koji se to radilo do sada, jer se ni u Europi, a kamoli u Hrvatskoj, više ne može graditi tankere i brodove za kontejnerski prijevoz", rekla je.

Ili ćemo graditi neke druge brodove ili ćemo odustati od te grane proizvodnje, a onda posljedično treba ugasiti i studij brodogradnje kako se ne bismo iz proračuna financirali školovanje djece za rad u nekim drugim zemljama, dodala je predsjednica GLAS-a. (Hina)