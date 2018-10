Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak istaknula je kako je zgrožena događajem u Elektrostrojarskoj školi u Varaždinu od 01. listipada kada je učenik te škole fizički napao nastavnika tijekom nastave. Sindikat je zbog toga pozvao na prosvjednu akciju.

Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem za Dnevnik Nove TV govorila je o nasilju u školama i kako spriječiti da se tako nešto ne ponavlja. Šprem napominje kako se ovakvi napadi često događaju, i to puno češće u srednjim, nego u osnovnim školama, no da se u javnosti to vrlo malo zna.

"Na neki način takvi slučajevi ostaju unutar škola, na nivou lokalne zajednice, jer se smatraju sramotom i to se pokušava zadržati unutar četiri zida", rekla je Šprem.

"Učestali napadi učenika na nastavnike ili roditelja na nastavnike, ponekad procure u medije, ali više informacija imamo mi unutar sustava".

Šprem smatra kako je razlog napadima percepcija učiteljske profesije i derogiranja položaja učitelja u društvu. "Učitelji se sve manje i manje cijene, nisu priznati pa zato dolazi da se roditelji, pa onda i učenici ponašaju tako prema učiteljima.

Sustav nije dobar, premalo se radi na prevenciji takvog ponašanja. Sam sustav bazira se na Pravilniku o sankcioniranju takvog ponašanja koji sigurno nije efikasan. Učitelji imaju zavezane ruke, jer sva prava ima roditelj i oni daju zadnju riječ, a ako nema suglasnosti roditelja za pojedinu sankciju, učenik ne može biti sankcioniran".

Šprem kaže kako je prirodno da svaki roditelj štiti svoje dijete, no da se događa da na taj način ne dolazi do sankcioniranja takvog ponašanja.