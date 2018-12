Ministar gospodarstva Darko Horvat današnju je dodjelu nagrada za gospodarstvenike godine iskoristio kako bi se pohvalio dobrim potezima Vlade. Predsjednica je pak priliku iskoristila za novu kritiku rada Vlade.

"Do kraja ove godine imat ćemo oko dvije milijarde eura vrijedne strane investicije u Hrvatskoj. Bila je to najuspješnija godina do sada", kazao je Horvat i pohvalio se podizanjem minimalca te pokretanjem reformi.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je također sudjelovala na dodjeli, čestitala je Vladi na pozitivnim trendovima i fiskalnoj odgovornosti, no istovremeno uputila i nekoliko kritika.

"Nedostatan je rad na reformama, još uvijek zaostajemo za drugim zemljama, najnekonkurentnija smo država. Trebamo ubrzati reforme, svi želimo rast veći od 2,8 %. Nepovoljna je struktura gospodarstva, turizam ima prevelik udio u BDP-u te se trebamo više okrenuti izvozu i opredijeliti se na razvoj strateških grana", kazala je Predsjednica i dodala da Hrvatsku muči problem nedostatka radne snage.