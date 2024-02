Štromar: "I meni je Josipa Rimac pisala 'srce moje, dušo moja, samo me ti možeš smiriti', a kad je supruga vidjela poruke..."

Poruke koje je Ivan Turudić, kandidat za glavnog državnog odvjetnika, razmjenjivao s Josipom Pleslić (ex Rimac) već danima zabavljaju javnost prije svega zbog međusobnog tepanja s "radosti" i "di si lipa". Turudić je za Dnevnik Nove TV rekao da ne namjerava odustati od kandidature, niti nakon intervencije predsjednika Republike da se s optuženikom Zdravkom Mamićem nalazio dok je bio pod mjerama SOA-e.

Glasanje u Saboru o Turudiću zakazano je za srijedu, no konačnu odluku treba donijeti HDZ s koalicijskim partnerima u utorak.

Pročitajte i ovo Obdukcija je gotova Sašina kći iz prvog braka otkrila strašne detalje ubojstva oca: "Dan ranije ubojica je objavio fotografiju i poruku"

Predrag Štromar, saborski zastupnik HNS-a, rekao je da su ga poruke nasmijale i da će glasati za Turudića. Prisjetio se vlastite slične korespondencije s Josipom Pleslić, zbog koje je morao dati iskaz istražiteljima USKOK-a, a zbog poruka dotične imao je i neugodan razgovor sa suprugom, ispričao je za Novi list.

Pročitajte i ovo Novi detalji Objavljene nove poruke, Rimac spominje "tvoju i moju sutkinju", Turudić odgovara: "Dođi kod mene na sud"

"Glasat ću za Turudića, nisam čuo da je bilo tko promijenio mišljenje nakon ovih poruka. Znate, ona vam je sa svima komunicirala kao s Turudićem. Meni je, recimo, na poruku da se smiri zbog nečega, odgovorila – samo me ti možeš smiriti. Bilo je to u novinama i kada ih je moja supruga ujutro kupila, odmah mi je po povratku s vrata vikala: 'Predrag! Je li u redu objavom takvih poruka uništavati živote ljudima?' Nisam s Josipom uopće bio dobar, a nazivala me u porukama 'srce moje', 'dušo moja'. Jednostavno se tako obraćala ljudima. Ili bi napisala dužnosniku da će ga, ako joj nešto ne napravi, 'popapati mrak'. Čak i da će šef, misleći na Plenkovića, saznati ako joj se nešto ne potpiše do devet ujutro. Ona je na taj način samo iskorištavala jadne ljude, blefirala je", rekao je Štromar.