Odvjetnik majke čija je kći (2) preminula od opeklina: "Nije to namjerno napravila, u strašnom je šoku. Vjerovali su da..."

Protiv roditelja djevojčice koja je u četvrtak preminula u Slavonskom Brodu podnesena je kaznena prijava, a u petak su privedeni i Županijskom državnom odvjetništvu.

Potreseni su i sugrađani.



"Ja sam to tek jutros čuo na vijestima, a što se dogodilo i što je pozadina toga dragi Bog zna. Samo nije lijepo ni za čuti", rekao je Mišo.



"Velika tragedija. Žalost prevelika. Jadni roditelji, ako nisu krivi", poručila je Jelena.



Roditelje se sumnjiči da nisu na vrijeme zdravstveno zbrinuli dijete koje je od zadobivenih ozljeda smrtno stradalo, a u petak su ispitani i baka i djed djevojčice kako bi se utvrdili svi detalji događaja.

Roditelji preminule djevojčice imaju još troje djece, ali nisu od ranije poznati Centru za socijalnu skrb.



"Obitelj dosad nije bila u tretmanu Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Odmah po saznanju za ovaj događaj poduzete su mjere za zaštitu prava i dobrobiti ostale djece kojoj je osigurana odgovarajuća skrb izvan obitelji", poručili su.

Nakon ispitivanja u državnom odvjetnišvu, izjavu je dao i odvjetnik osumnjičene.

"Ovo je jedna strašna tragedija. Nije to nešto što je ona namjerno napravila, ona je u strašnom šoku. Roditelji su jednostavno vjerovali da konzervativnim tretmanom mogu ukloniti posljedice", rekao je odvjetnik Zoran Mataić.

Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje da je dijete preminulo od opeklina koje su zahvatile veliki dio tijela, što je uzrokovalo otežano disanje te smrt.

Majka je ispitana u Županijskom državnom odvjetništvu, a ispitivanje oca je u tijeku.



Hoće li Županijski državni odvjetnik za osumnjičene predložiti istražni zatvor saznat će se kasno u petak, a u subotu će biti predani sucu istrage.

