Nakon što je objavljeno da u Splitu muškarac s invaliditetom gladuje, brojni su mu sugrađani priskočili u pomoć.

"Dobar dan, neugodno mi pitati. Imate li nekakve hrane, paštete ili salame da izdržim idućih 15 dana, dok mi ne dođe naknada za bolovanje?", glasilo je pitanje koje je jedan gladni muškarac postavio Jagodi Laco, osnivačici udruge "Empatija" koja pomaže ljudima diljem Splitsko-dalmatinske županije.

Radi se o osobi s invaliditetom koja živi u Splitu i koja nije imala što za jesti. Međutim, to se ubrzo promijenilo. Stotine građana javilo se nakon što je objavljeno da on, umjesto novca, treba samo osnovne namirnice. Bilo je nemoguće svu doniranu hranu uskladištiti u njegov stan pa su je volonteri Empatije proslijedili i drugim potrebitim ljudima.

"Jedno veliko hvala svima. U kontaktu sam s našim članom koji se obratio za pomoć. Ne samo da mu je riješena hrana za iduća tri mjeseca, neki su i osobno išli kod njega. Riješen mu je i ostatak kredita koji nije mogao otplatiti do kraja, a time će mu se ukinuti i ovrha koju je imao", napisala je Laco, objavila Slobodna Dalmacija.

"Oduševio me zamolbom da ljudi ne doniraju više hranu jer nema gdje s njom te da je dobio i više od očekivanog. Dio hrane podijelio je i s našom članicom, koja također nije u bajnoj situaciji. Predivna gesta, zna on kako je kad se nema! Veliko hvala svima do neke nove priče", dodala je.

Također je napisala da ljudi poput muškarca iz ove priče ima previše.

"Svakim danom inboks mi je pretrpan apelima za pomoć! Bez vas ne bismo uspjeli", navela je Laco.

