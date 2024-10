Pred nama je nešto sunčaniji vikend. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Pred nama je više sunca nego oblaka. Ujutro još u unutrašnjosti svježe, a poslijepodne većinom ugodno toplo. Početkom vikenda će iznad naših krajeva ojačati anticiklona koja će za vikend i u sljedećem tjednu pridonijeti stabilnijem vremenu. Jedino će u subotu u noći sa sjevera u manjoj mjeri utjecati prolaz visinske doline, a u ponedjeljak i ova atmosferska fronta iznad britanskog otočja koja će nam donijeti blago osvježenje.

U subotu će u unutrašnjosti djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Jedino još noći u unutrašnjosti može pasti malo kiše i to ponajprije u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. U unutrašnjosti vjetar slab - pa po gorskim kotlinama može biti magle. Na Jadranu još u noći i ujutro umjerena, podno Velebita jaka, na udare i olujna bura. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 13 do 19 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, a vjetar slab. Najviša temperatura od 16 do 19 stupnjeva. I u istočnim predjelima djelomice sunčano, vjetar slab, a poslijepodne temperatura od 17 do 20 stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz slab do umjeren sjeveroistočnjak. Malo više oblaka povremeno još će biti u prvom dijelu dana. Na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano, a bura će od sredine dana postupno oslabjeti. Najviša temperatura u gorskom području od 14 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.

U Dalmaciji pretežno sunčano i ugodno toplo. Zapuhat će mjestimice umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Poslijepodne ugodno toplo od 21 do 25 stupnjeva. Temperatura mora još je većinom iznad 18 stupnjeva koja označava prihvatljivu granicu za kupanje.

Sjedećih dana u unutrašnjosti uglavnom suho te djelomice sunčano. Jedino u noći od ponedjeljka na utorak ponegdje može pasti malo kiše. Ujutro svježe lokalno uz moguću maglu. Vjetar većinom slab, osim u nedjelju kad će prolazno zapuhati umjeren, u višim predjelima i jak jugozapadnjak.

Na Jadranu pretežno sunčano povremeno uz umjerenu naoblaku te uglavnom suho. Mjestimice će puhati umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura i ovdje bez veće promjene.

Za vikend, dakle, djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano što će očekuje i u nastavku tjedna. Samo ponegdje može biti malo kiše i to uglavnom u unutrašnjosti - u noći na subotu - i ponovno od ponedjeljka na utorak.

