Stiže kratkoročno pogoršanje vremena, mogući pljuskovi s grmljavinom: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Nova fronta nam se pribliIžava sa zapada, to je druga u 48 sati. Ponovno nam donosi kišu, a i pljuskove s grmljavinom, no ova će se fronta brže premještati preko nas, tako da pogoršanje neće dugo trajati.



Ujutro će još biti sunčano u velikom dijelu zemlje. Više oblaka bit će samo u Gorskom kotaru i na Kvarneru gdje će ponovno biti pretežno do potpuno oblačno i moguće je već malo kiše. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, dakle bit će dosta vjetrovito, ali zbog južnog strujanja i toplo. Minimalna temperatura na kopnu će biti između 14 i 16, a na obali oko 20.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj u početku još biti djelomice sunčano, puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a zatim sve oblačnije, ubrzo i pretežno oblačno. Nakon 16 sati jako raste mogućnost za kišu, a vjetar će naglo okrenuti na sjeverac, koji će prolazno ojačati na umjeren do jak i pri tome će zahladnjeti. Najviša temperatura tijekom dana inače oko 25.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinu će dana biti sunčano i vrlo toplo. Tek će se predvečer jače naoblačiti, a onda stiže i kiša, prvo u zapadne predjele. Puhat će slab jugozapadni vjetar, uz temperaturu oko 27, a onda navečer okreće na umjeren do jak sjeverac, pa će i zahladnjeti.



U Istri, Primorju i gorju u drugom će dijelu dana biti pretežno do potpuno oblačno. Često će padati kiša, češće nego ujutro, a bit će i pljuskova s grmljavinom. Lokalno će pasti obilna kiša, moguće je više od 40 mm i zato je na snazi žuti meteoalarm. Tek će se navečer vrijeme smirivati i kiša prestajati. Tijekom dana će puhati umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, a zatim u noći na petak - bura. Temperatura će biti između 20 i 23 na obali te od 16 do 19 u gorju.



U Dalmaciji će većinu dana biti sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Tek će se navečer naoblačiti uz mogućnost za kišu, pljuskove i grmljavinu, uglavnom nakon 19 sati. Puhat će umjereno do jako jugo koje će krajem dana na sjeveru okrenuti na tramontanu i buru. Temperatura će biti od 23 do 25.

Vrijeme idućih dana

U petak na kopnu još malo kiše može pasti ujutro, no poslije će biti sunčano, iako osjetno svježije ako se usporedi sa srijedom i četvrtkom. Za vikend zatim sunčano i većinom suho uz hladnija jutra, dok će danju postupno biti malo toplije. U nedjelju ujutro je izgledna magla.



Na Jadranu većinom sunčan vikend. Pokoji lokalni pljusak moguć je još u petak prijepodne, osobito u Dalmaciji. U petak će zapuhati bura i proširiti se na cijelu obalu. Najjače će puhati u subotu. A zbog bure će i blago zahladnjeti, za nekoliko stupnjeva, danju će uglavnom biti oko 22. A i jutra će postati malo svježija.



U četvrtak će nam ujutro biti većinom sunčano i suho, a poslijepodne i navečer oblačnije, često uz kišu. Uz to, sve do navečer će biti toplo, a zatim će vjetar okrenuti na sjeverac i prolazno ojačati, tako da će zahladnjeti. No, to pogoršanje bit će kratkog vijeka, već ćemo od petka imati više sunca .

