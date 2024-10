Očekuje nas sunčan i suh vikend, ali i blago zahladnjenje: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Fronta koja se premješta preko nas je donijela kišu i nastavit će tijekom noći s četvrtka na petak. Zato ćemo imati još kiše i u drugim dijelovima Hrvatske. Međutim, ta fronta relativno brzo prolazi, u petak će već odmaknuti na sjeveroistok, pa ćemo imati sunčaniji dan uz malu mogućnost za još poneki postfrontalni pljusak.



Već će ujutro u većini zemlje biti sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Oblačnije još ostaje u Gorskom kotaru, Lici i Slavoniji, pa tamo postoji mogućnost za lokalnu kišu, dok su na jugu Dalmacije mogući pljuskovi s grmljavinom. Što se tiče vjetra, na moru će puhati umjerena do jaka bura i tramontana, a na kopnu slab sjeverozapadnjak. Najniža temperatura bit će od 10 do 12, a na obali od 16 do 20.



Poslijepodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj biti pretežno sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Pri tome ipak postoji i mala mogućnost za kratak lokalni pljusak, osobito u sjevernijim predjelima, između 14 i 17 sati. Vjetar će biti vrlo slab, a temperatura će rasti do 19 Celzijevih stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne pretežno sunčano. Bit će manje oblaka i viša sunca nego ujutro. Uz to, puhat će slab sjeverozapadni vjetar, pa se može činiti malo svježije nego što će pokazivati termometar, a to su vrijednosti od 18, 19 stupnjeva.



Obilja sunca bit će u drugom dijelu dana i u Istri i Primorju, uz malu do umjerenu naoblaku. No, puhat će bura, većinom umjereno, samo pod Velebitom još i jako, pa će osjet biti hladniji, osobito navečer. Temperatura danju inače oko 21.

U Gorskom kotaru i Lici više oblaka. Ovdje će biti umjereno do pretežno oblačno, ali uz tendenciju razvedravanja u poslijepodnevnim satima. Ipak, može pasti još malo kratke kiše u Gorskom kotaru. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša temperatura od 15 do 17.



U Dalmaciji popodne većinom sunčano, uz malo oblaka. I tijekom dana će se postupno razvedravati. Puhat će bura i tramontana, uglavnom umjereno, a temperatura će rasti do vrijednosti između 22 i 25.

Vrijeme idućih dana

Za vikend će na kopnu biti sunčano i većinom suho, uz hladna jutra i ugodne dane. Ujutro će mjestimice biti i magle, osobito u nedjelju. Noćna i jutarnja temperatura bit će oko 5, a najviša dnevna od 17 do 20 Celzijevih stupnjeva. Slično vrijeme nastavlja se i početkom sljedećeg tjedna, ali uz malo toplija jutra.



Na Jadranu sunčan vikend. I dalje će puhati bura i tramontana i to uglavnom umjereno. Zbog toga će blago zahladnjeti, za nekoliko stupnjeva. Tako će jutarnja temperatura biti oko 16, a najviša dnevna oko 23.



Pred nama je povoljan vikend. Većinom će biti sunčano i suho, no ujutro i pomalo hladno, osobito u kopnenim predjelima gdje se prognoziraju vrijednosti između 5 i 7 Celzijevih stupnjeva. Na moru će puhati bura i tramontana, uglavnom umjereno, samo pod Velebitom povremeno i jako, pa će oni činiti malo svježiji osjet.

Pročitajte i ovo Večeras u Provjerenom Hranu kupuju na odgodu, rade fizičke poslove kako bi se mogli grijati zimi: "Jedan mjesec kupim lijekove, drugi voće"

Pročitajte i ovo SDP nezadovoljan Primorac se pohvalio u Saboru: "Plenković i ja smo još jači od pilota iz Top Guna"