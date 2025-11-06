Poznati svjetski znanstvenik o praksi kojoj se sve više roditelja protivi: "Opasnosti su znatne"

Profesor Luka Čičin Šain poznat je već godinama u svjetskoj akademskoj zajednici, no hrvatska javnost upoznala ga je tek u vrijeme pandemije kovida.

S njim je razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen.

Iako je u Hrvatskoj već pola stoljeća obavezno cijepljenje djece, zadnjih godina sve se više roditelja tome protivi. Čičin Šain objasnio je kakve opasnosti iz toga proizlaze.

"Opasnosti su znatne, cjepiva nisu uvedena tek tako i cjepiva su sigurna. Stoga djeca koja su cijepljena mogu biti zaštićena od teških, smrtonosnih bolesti poput hripavca, ospica, zaušnjaka, rubeole. Djeca koja nisu cijepljena ne samo da su sama izložena toj infekciji, nego mogu zaraziti i drugu djecu", poručio je.

Mnoge rasprave izazvalo je i pitanje nuspojava cjepiva protiv kovida.

"Mi znamo da dolazi do miokarditisa kod mlađih muškaraca, iako je to miokarditis koji je prolazan po naravi, to nije neki miokarditis zbog kojega će netko umrijeti. To su bile bojazni, one jesu opravdane i to treba pratiti. Međutim, kada vidite što se može dogoditi kada niste cijepljeni, to je daleko daleko veći problem. Kovid je imao smrtnost od jedan i pol posto", rekao je.

Na pitanje je li znanost na tragu da pronađe cjepivo protiv tumora, Čičin Šain je odogovorio da ono već postoji.

"To je cjepivo protiv raka grlića maternice, zato jer je to cjepivo protiv humanog papiloma virusa koji uzrokuje rak grlića maternice. Druga cjepiva protiv tumora su u razvoju. Postoji još nekoliko tumora gdje se razvijaju cjepiva, ali ona još u ovom trenutku nisu dostupna", zaključio je.

Cijeli razgovor pogledajte u videoprilogu Dnevnika Nove TV.