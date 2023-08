FOTO Mura i Sava oborile noćas rekordne vodostaje, neka mjesta spašena u posljednji čas: U dvije regije izdano narančasto upozorenje zbog nevremena

Iza stanovnika u Međimurju i Posavini u kojima je proglašeno izvanredno stanje besana je noć zbog visokih vodostaja Mure, Drave i Save.

U Dubrovčaku Lijevom, u općini Ivanić Grad uspjeli su obraniti naselje iako je Sava noćas oborila rekord iz 2010. godine. Vodostaj se zaustavio na 878 centimetara jutros te zadnja dva mjerenja stagnira.

Mura u Murskom Središću oborila je rekord iz 2010. s vodostajem od 543 centimentra jutros, no također je prema mjerenju u 6 sati počela padati.

Međutim, izvanredno stanje ostaje na snazi s obzirom da su vodostaji tek počeli padati, a danas su moguće i nove oborine kako u Hrvatskoj tako i u Sloveniji.

⚠️Hrvatske vode uvele su izvanredno stanje obrane od poplava na branjenom području međudržavne rijeke Mura i Drava, a vezano na vodostaj rijeke Mure na vodomjeru Goričan s tendencijom daljnjeg porasta — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) August 6, 2023

DHMZ: Moguća grmljavinska nevremena

Veliki dio Jadrana pod žutim je meteoalarmom i upozorenjem dok je Velebitski kanal pod narančastim. Kninska regija i Istra zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, a ostatak obale pod upozorenjem zbog jakih udara bure.

DHMZ je objavio prognozu za danas u kojoj navode da će biti promjenljivo oblačno, na Jadranu i uz dulja sunčana razdoblja. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u Dalmaciji izraženiji. U Lici ujutro lokalno magla. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prema večeri prolazno i jači. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak, na jugu prijepodne i sredinom dana prolazno jugo. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24, na Jadranu između 24 i 28 °C.

Mrtav muškarac nađen u septičkoj jami nakon poplava u Sloveniji

Ljubljanska policija primila je dojavu da je u septičkoj jami na području Mosta pri Komendi pronađena mrtva osoba, prenosi u nedjelju slovenska novinska agencija, dok lokalni mediji javljaju da je riječ je o muškarcu stradalom prilikom otklanjanja posljedica poplava.

Kako javlja portal Kamnik info, radi se o muškarcu koji je navodno smrtno stradao prilikom otklanjanja posljedica snažnih poplava koje su pogodile Sloveniju.

Prema do sada prikupljenim informacijama muškarac je stradao kada je prilikom izvođenja radova upao u jamu s otvorenim oknom, a smrt nije posljedica kaznenog djela.