FOTO Spasio Zagreb od poplava, ostavio teška oštećenja: Pogledajte kako danas izgleda oteretni kanal Sava-Odra

Vodostaj Save u Zagrebu od ponoći je pao više od pola metra pa su trenutno na snazi pripremne mjere obrane od poplava.

Metropolu je spasio oteretni kanal Sava-Odra u koji je puštena velika količina vode iz rijeke.

Međutim, i to je ostavilo posljedice. Bujica iz kanala preplavila je most u mjestu Kuče na velikogoričkom području. Prilaz mostu teško je oštećen iako je most izgrađen prije nekoliko godina.

