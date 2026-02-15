Roditelji djece s invaliditetom ogorčeni: "Naše obitelji se tretira kao neke kriminalce"

Večerašnji Poziv donosi priču roditelja djece s najtežim invaliditetom koji 24 sata na dan brinu o svojoj djeci. No, kad trebaju podići inkluzivni dodatak koji im po zakonu pripada počinje borba sa sustavom.

Isplata je moguća samo na šalteru, uz dodatne procedure, otključavanje računa i redovita izvješća o potrošnji.

Roditelji tvrde da ne traže privilegije, nego povjerenje i funkcionalan sustav, a ne da se pomoć pretvara u administrativni labirint.

“To je sve zajedno previše tragično. Kompletan sustav je tragičan. Mi imamo osjećaj da sustav uopće ne postoji više, na našu djecu više nitko ne misli. Kao da nemaju nimalo empatije”, rekla je Tatjana.

“Ispada kao da kradeš nešto ili kao da neku milostinju dobiješ”, rekao je Ante.

“Ono što je žalosno da se u principu naše obitelji tretira kao neke kriminalce koji će dakle ako ne podignu novac u roku od tri dana taj novac prokockati ili ne znam što”, rekli su iz Udruge Sjena.